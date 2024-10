https://noticiaslatam.lat/20241009/venezuela-opep-y-brics-una-alianza-que-podria-desafiar-la-hegemonia-energetica-de-occidente-1158102492.html

Venezuela, OPEP y BRICS+: ¿Una alianza que podría desafiar la hegemonía energética de Occidente?

Venezuela, OPEP y BRICS+: ¿Una alianza que podría desafiar la hegemonía energética de Occidente?

Sputnik Mundo

En el marco de la visita oficial del secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais, a Venezuela, el gobierno venezolano ha intensificado su apuesta por... 09.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-09T02:52+0000

2024-10-09T02:52+0000

2024-10-09T02:52+0000

américa latina

política

delcy rodríguez

hugo chávez

venezuela

washington

eeuu

exxonmobil

opep

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0c/1155410274_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_664d98218808aa288c13b041ca00bbd9.jpg

La ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a Al Ghais, lideró un encuentro clave con la clase trabajadora de la industria petrolera, destacando la importancia de este acercamiento para consolidar estrategias comunes que fortalezcan la estabilidad del mercado petrolero global."La visita de nuestro secretario general es muy importante y lleva este mensaje al mundo: que cuente con el apoyo de Venezuela para seguir trabajando en la unión de nuestra organización y de sus países, y sobre todo seguir defendiendo el derecho soberano que tenemos los países poseedores de riquezas energéticas a un desarrollo equilibrado y compartido con aportes a la economía internacional", expresó la ministra durante el encuentro.Rodríguez también destacó que el mundo del futuro sería transformado por la dinámica en la "matriz energética" y alentó a estar preparados y atento a las consecuencias geopolíticas de esta situación. "No es que el petróleo va a desaparecer. Habrá más demanda, que se va a trasladar a otros polos de poder como lo soñó el comandante Hugo Chávez", apuntó Rodríguez.Estabilidad del mercado petrolero y cooperación OPEP+El doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, Vladimir Adrianza Salas, resaltó en entrevista con Sputnik que el eje principal de la visita de Al Ghais a Venezuela giró en torno a la estabilidad del mercado petrolero, un asunto crucial para la OPEP en medio de un contexto global marcado por la incertidumbre.Además de estos puntos, Adrianza considera que existen temas de gran interés que de seguro formarán parte de la agenda de trabajo conjunta como el impacto de las sanciones occidentales sobre la producción petrolera nacional, el papel de la compañía ExxonMobil en la Fachada Atlántica venezolana, así como "la tradicional política en defensa de los niveles de producción y la evolución del mercado energético global".El contexto geopolítico y la crisis energética globalLa gira de Al Ghais no se puede desvincular del complejo escenario geopolítico actual, marcado por tensiones en diversas regiones del mundo que afectan directamente las dinámicas energéticas. Adrianza enfatizó el papel de Estados Unidos en la creación de caos a nivel global para preservar su hegemonía, refiriéndose a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como las tensiones en Asia. En cuanto al conflicto en Oriente Medio, Adrianza alertó sobre sus posibles repercusiones en los precios del crudo. "Si el conflicto en Oriente Medio se extiende, podría afectar significativamente los precios petroleros", señaló. Sin embargo, también advirtió que Venezuela, bajo las actuales sanciones, podría verse limitada para aprovechar plenamente una eventual alza en los precios internacionales del crudo: "Para que Venezuela pudiera 'aprovechar' una potencial crisis en el Oriente Medio o Asia Occidental, tendría que ser objeto de un levantamiento total de las Medidas Coercitivas Unilaterales".Sanciones y el rol de la Ley AntibloqueoUno de los grandes desafíos para Venezuela sigue siendo las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales han limitado severamente la capacidad del país para comercializar su petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, Adrianza destacó que, a pesar de las dificultades, el país ha logrado mantener algunas ventas gracias a sus herramientas jurídicas como la Ley AntiBloqueo.Adrianza consideró que Estados Unidos mantendría su interés sobre el crudo venezolano pues a pesar de que que sería posible "que la producción de petróleo de esquistos en ese país, pueda alcanzar un aumento de sus niveles para los años 2025 a 2027", en Washington están conscientes de que "los patrones de refinación de muchas refinerías de los Estados Unidos están enfocadas al proceso de crudos medianos y pesados venezolanos". He allí, considera el experto la acción de la OFAC de otorgar a Chevron "la extensión de la licencia para seguir extrayendo crudo venezolano hasta abril de 2025".El especialista también señaló que el futuro del levantamiento de sanciones dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación geopolítica en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, particularmente si los conflictos en la región escalan. Aun así, Adrianza advirtió que no se espera un cambio en la política de sanciones de Occidente en el corto plazo, dado que las recientes tensiones políticas relacionadas con las elecciones en Venezuela han reforzado la postura de Washington y Bruselas contra Caracas.Venezuela, los BRICS+ y la geopolítica energéticaLa potencial incorporación de Venezuela al bloque BRICS+ también fue tema de conversación. Según Adrianza, esta alianza podría alterar significativamente el equilibrio energético global, especialmente en lo que respecta a la hegemonía estadounidense en el control del mercado petrolero. El hecho de que países como Arabia Saudí hayan empezado a reconsiderar la comercialización de petróleo en divisas distintas al dólar estadounidense refuerza la importancia de los BRICS+ en la nueva geopolítica energética. "Hace escasos meses, el reino de Arabia Saudí anunció que no renovaría el convenio del Petrodólar con Estados Unidos, lo que podría incentivar a que Venezuela también opte por valorar su crudo en otras divisas", explicó Adrianza. Esta dinámica, además de la posibilidad de exportar otros recursos estratégicos como gas y minerales, podría consolidar una mayor independencia económica para Venezuela, rompiendo con la dependencia histórica del mercado estadounidense.Un nuevo capítulo en la política petrolera venezolanaLa visita del secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais, marca un nuevo capítulo en la política petrolera venezolana. Según Adrianza, la alianza OPEP+ y la posible adhesión de Venezuela a los BRICS+ constituyen pilares fundamentales para la estrategia de desarrollo energético del país en los próximos años. "El intercambio comercial con los BRICS+ podría incluir exportaciones más allá del petróleo, como el gas o una variedad de minerales, que pudieran exportarse desde Venezuela hacia esos países", destacó.En un contexto de sanciones y tensiones geopolíticas, el experto concluye que Venezuela buscará posicionarse en un escenario internacional en transformación, donde la cooperación con bloques emergentes y alianzas estratégicas será clave para garantizar su estabilidad y desarrollo a largo plazo.

https://noticiaslatam.lat/20240910/la-produccion-petrolera-de-la-opep-en-agosto-se-reduce-en-304000-bd-1157419312.html

https://noticiaslatam.lat/20240926/venezuela-destaca-liderazgo-energetico-de-rusia-contra-hegemonismo-de-occidente-1157801219.html

https://noticiaslatam.lat/20241001/que-potencial-tienen-los-paises-brics-en-el-sector-de-la-energia-nuclear-1157905074.html

venezuela

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, delcy rodríguez, hugo chávez, venezuela, washington, eeuu, exxonmobil, opep