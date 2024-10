https://noticiaslatam.lat/20241009/la-vision-desalentadora-del-rumbo-comercial-de-estados-unidos-con-trump-o-con-harris-1158098109.html

La "visión desalentadora" del rumbo comercial de Estados Unidos con Trump o con Harris

Mientras Donald Trump, quien se autodenominó en su primer mandato presidencial como "el hombre de los aranceles", pugna por imponer impuestos a países extranjeros para "maximizar el poder económico estadounidense", Kamala Harris se pronuncia por un "proteccionismo suave", con subvenciones para favorecer a ciertas industrias, según el medio londinense.El republicano, afirma The Economist, impuso durante su Gobierno aranceles a lavadoras y paneles solares, siguió con materiales como el acero y el aluminio, e inició finalmente una "guerra comercial" con China. Sin embargo, ha prometido implantar gravámenes a todas las importaciones de Estados Unidos.Donald Trump estaría considerando un arancel universal de 20% a las importaciones del país norteamericano, pero especialmente centró su discurso sobre China al amenazar con gravámenes de hasta un 60% sobre los productos fabricados en esa nación asiática, según el medio londinense.Algunos expertos creen que, en caso de llegar a la presidencia, el republicano podría declarar el déficit comercial de EEUU como "emergencia nacional" y culpar a Pekín de no cumplir acuerdos comerciales, lo que generaría diversas impugnaciones. Pero, en última instancia, podría buscar el aval del Congreso para que los aranceles puedan ser convertidos en ley, estimó el diario.Las opiniones de Kamala Harris sobre el tema comercial son "más confusas", afirma The Economist. La vicepresidenta demócrata se pronunció en contra de la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá en 2020, al argumentar que este era "débil" respecto a sus protecciones ambientales.Kamala Harris ha centrado su crítica principal contra los planes económicos de Donald Trump en su propuesta de imponer un arancel universal a las importaciones. Respecto a sus promesas de campaña, puntualiza el diario londinense, su posición "parece estar basada en el enfoque del presidente Joe Biden sobre el comercio".La demócrata propone en su plan económico subsidios para "fortalecer la capacidad manufacturera" del país norteamericano y afirma que destinará miles de millones de dólares para ayudar a Washington a "tener éxito" en las industrias del futuro, como en el ramo de energías limpias, según The Economist.Respecto a China, Harris señaló que "adoptaría medidas comerciales punitivas" cuando el país asiático "infrinja las reglas" acordadas con Washington. El diario londinense señaló que esto implicaría que seguirá apoyando los aranceles, como los que impuso recientemente a la Casa Blanca, a los vehículos eléctricos y los semiconductores chinos.

