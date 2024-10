https://noticiaslatam.lat/20241001/el-bombazo-de-trump-como-los-aranceles-punitivos-hundirian-al-gran-hermano-estadounidense--1157903368.html

El bombazo de Trump: cómo los aranceles punitivos hundirían al 'gran hermano' estadounidense

La idea de Donald Trump de sustituir las sanciones económicas por aranceles punitivos para los países dispuestos a abandonar el dólar tiene pocas... 01.10.2024, Sputnik Mundo

En palabras de la experta, el expresidente de EEUU y el candidato republicano para la presidencia estadounidense está haciendo todo lo posible para preservar el dominio del dólar, que, en opinión del exmandatario, "se ve socavado por las sanciones". Sin embargo, continúo, "es dudoso" que la introducción de aranceles surta efecto: primero, es poco probable que mejoren la economía estadounidense y, en segundo lugar, la creación de canales adicionales de liquidación y comercio internacionales que eludan a Estados Unidos no hará sino intensificarse."Ya están surgiendo canales alternativos para los pagos internacionales, y China con su yuan cada vez aparecen más en las cadenas de suministro", planteó. Todo esto, prosiguió la interlocutora, ha llevado ya a la transformación de la arquitectura financiera mundial, y conlleva graves problemas para Washington. La economista recordó que la deuda nacional del EEUU ha alcanzado la cifra sin precedentes de 35 billones de dólares, el déficit presupuestario y de la balanza de pagos "no deja de crecer". Junto con otros factores internos, hay motivos de sobre para que la confianza en el dólar estadounidense se vea socavada, agregó.Los bienes a los que se impondrán "aranceles draconianos" simplemente irán a otras contrapartes, mientras que la confianza en el dólar y en Estados Unidos en su conjunto se verá finalmente debilitada, algo que socavaría "los cimientos de la solvencia de ese país". El aspirante a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer aranceles del 100% a las mercancías de aquellos países que se nieguen a utilizar el dólar. Así lo recoge Financial Times en referencia a los recientes discursos del político ante los electores. De acuerdo con Trump, EEUU no puede perder el dólar como moneda mundial, ya que equivaldría a una derrota en la guerra. Con anterioridad, también anunció que impondría un arancel de hasta el 20% a todos los bienes importados.

