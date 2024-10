El endurecimiento de restricciones migratorias en EEUU podría ser una "estrategia electoral"

"La nueva medida [de EEUU] no se justifica, porque se presenta justamente en momentos en que los cruces no son tan numerosos. Por eso asumimos que la medida no es para desalentar la migración y las solicitudes de refugio, sino más bien como parte de una estrategia electoral", comentó en entrevista con Sputnik Juan Daniel Garay Saldaña, maestro en estudios México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).