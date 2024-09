https://noticiaslatam.lat/20240905/la-administracion-biden-buscaria-medidas-mas-duras-para-restringir-asilo-a-migrantes-1157285421.html

La Administración Biden buscaría medidas más duras para restringir asilo a migrantes

La Administración Biden buscaría medidas más duras para restringir asilo a migrantes

Altos funcionarios de Estados Unidos estarían contemplando nuevas medidas para que las restricciones al asilo a quienes ingresen ilegalmente a ese país a... 05.09.2024, Sputnik Mundo

El pasado 4 de junio, el demócrata Joe Biden anunció una medida ejecutiva para implementar las prohibiciones al asilo y agilizar la deportación de migrantes ilegales que "supongan una amenaza para la seguridad nacional y la sociedad", en el marco de una crisis fronteriza que fue criticada por varios republicanos, incluyendo al candidato presidencial Donald Trump. De acuerdo con el diario estadounidense, las nuevas medidas tienen como base la orden ejecutiva del presidente en la que se contempla que las restricciones serían levantadas cuando el número de personas que intentan cruzar ilegalmente al día cayera por debajo de las 1.500 en una semana.Los funcionarios de la Administración de Joe Biden estarían buscando extender ese periodo a varias semanas con cruces por debajo a lo establecido en la orden ejecutiva. Las cifras no han caído por debajo de ese nivel hasta ahora, de acuerdo con 'The New York Times'.Tanto funcionarios de la Casa Blanca como del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) aseguraron al diario estadounidense que no se ha tomado ninguna decisión sobre los posibles cambios en la política de migración para la frontera, y rechazaron confirmar si se está considerando un enfoque más duro.El 17 de julio pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió la medida implementada por Joe Biden para contener la migración y aseguró que las detenciones bajaron más del 50 por ciento en las últimas seis semanas.El embajador estadounidense dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró un promedio de 1.900 detenciones diarias en siete días. Agregó que en junio -mes en el que se implementaron las restricciones- se reportaron 83.536 detenciones entre puertos de entrada, "el nivel más bajo desde enero de 2021".

