https://noticiaslatam.lat/20241004/el-jefe-del-fsb-ruso-senala-que-washington-y-londres-erosionan-la-estabilidad-global-1157988164.html

El jefe del FSB ruso señala que Washington y Londres erosionan la estabilidad global

El jefe del FSB ruso señala que Washington y Londres erosionan la estabilidad global

Sputnik Mundo

ASTANÁ (Sputnik) — El empeño de Washington y sus aliados en preservar la hegemonía redunda en perjuicio de la estabilidad global, declaró el director del... 04.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-04T08:47+0000

2024-10-04T08:47+0000

2024-10-04T08:47+0000

internacional

rusia

eeuu

alexandr bórtnikov

servicio federal de seguridad de rusia (fsb)

🛡️ zonas de conflicto

otan

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0e/1136831255_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c20788dae6d7074ced5047863d73ee87.jpg

El jefe del FSB añadió que "Washington y Londres, con tal de contener y debilitar a sus competidores, socavan deliberadamente el sistema del derecho internacional y la diplomacia multilateral, utilizan todas las herramientas disponibles de bloqueo económico y tecnológico, promueven y fomentan en todas partes una propaganda que busca deshumanizar a la población de países inconvenientes". Paralelamente, siguen adelante con la expansión de la OTAN y la militarización de las regiones donde el bloque o aliados clave mantienen presencia avanzada, y están fraguando nuevas alianzas bélicas con participación angloamericana, dijo el alto cargo ruso. Para Bórtnikov, "EEUU y Reino Unido privan sistemáticamente a países neutrales de la oportunidad de llevar a cabo una política soberana, al tiempo que someten a un control total a países dependientes, en cuyos pueblos ven un instrumento para la implementación de sus propios intereses geopolíticos".Jefe del FSB culpa a Occidente de "no dejar a Kiev concretar la paz"Bórtnikov acusó a Estados Unidos y el Reino Unido de poner obstáculos a la paz en Ucrania.Al mismo tiempo, el alto cargo ruso endosó una gran parte de responsabilidad en Volodímir Zelenski, que "ha cancelado la celebración de las presidenciales, consciente como es de que la única manera de preservar el poder es continuando las hostilidades".Bórtnikov constató que las Fuerzas Armadas de Ucrania no alcanzan sus objetivos a pesar de ingentes suministros de material bélico desde Occidente, por lo que "la OTAN empuja a Kiev a intensificar una guerra de sabotaje y terror en zonas limítrofes de Rusia, lanzar ataques a instalaciones clave de los sectores de energía nuclear, transporte, petróleo y gas, así como perpetrar actos de intimidación contra civiles".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que integran 32 países, tres de ellos —EEUU, el Reino Unido y Francia— poseen armas nucleares.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20241004/rusia-advierte-a-eeuu-de-contramedidas-mucho-mas-drasticas-1157987912.html

https://noticiaslatam.lat/20241002/paso-muy-peligroso-hungria-bloquea-la-propuesta-de-la-ue-de-enviar-consejeros-militares-a-ucrania-1157948563.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, alexandr bórtnikov, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), 🛡️ zonas de conflicto, otan