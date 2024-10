https://noticiaslatam.lat/20241001/la-onu-denuncia-torturas-a-prisioneros-rusos-en-ucrania-1157899474.html

La ONU denuncia torturas a prisioneros rusos en Ucrania

La ONU denuncia torturas a prisioneros rusos en Ucrania

Sputnik Mundo

GINEBRA (Sputnik) — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó un informe en el que denuncia las... 01.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-01T09:52+0000

2024-10-01T09:52+0000

2024-10-01T09:52+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

onu

🛡️ zonas de conflicto

prisioneros de guerra

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/1c/1141034902_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_68e8422d37edc0f84084548fef7dc759.jpg

Según el informe, algunos prisioneros fueron blanco de violencia sexual con golpes en los genitales y amenazas de violación."Esos actos de violencia infligen deliberadamente un fuerte dolor y sufrimiento a las víctimas", señaló.Las brutales torturas se perpetraban en lugares de detención no oficiales, como garajes, sótanos o viviendas de particulares.De acuerdo con el informe, los prisioneros rusos fueron torturados cruelmente, en particular en un sótano en la localidad de Pokrovsk (como Ucrania denomina a Krasnoarméisk) y en el garaje del Estado Mayor del Ejército ucraniano en la ciudad de Kramatorsk. Ambos lugares fueron usados como centros de detención entre marzo y octubre de 2023.La Acnudh cuestionó también la impunidad que reina en Ucrania, que hasta la fecha no ha procesado a ningún militar ucraniano por asesinato o tortura a prisioneros rusos.Anteriormente, una misión de la ONU confirmó que militares ucranianos torturaron y ejecutaron a 25 prisioneros rusos.A este respecto, el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, consignó que Ucrania no había abierto ningún proceso contra sus soldados que ejecutaron a los prisioneros rusos, pese a los casos documentados.

https://noticiaslatam.lat/20240930/el-kremlin-denuncia-que-las-ffaa-de-ucrania-han-abierto-caceria-contra-corresponsales-de-guerra-1157882950.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, onu, 🛡️ zonas de conflicto, prisioneros de guerra