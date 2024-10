https://noticiaslatam.lat/20241002/paso-muy-peligroso-hungria-bloquea-la-propuesta-de-la-ue-de-enviar-consejeros-militares-a-ucrania-1157948563.html

"Paso muy peligroso": Hungría bloquea la propuesta de la UE de enviar consejeros militares a Ucrania

BUDAPEST (Sputnik) — Hungría bloquea el plan de la Unión Europea (UE) que prevé enviar instructores y consejeros a Ucrania para capacitar a militares de ese...

Según explicó, la misión de la UE para el adiestramiento de los militares ucranianos, iniciada en noviembre de 2022, acaba ya pronto y la UE considera no solo prolongarla sino también enviar instructores y consejeros militares a Ucrania."Lo vemos como un paso muy peligroso desde el punto de vista de la escalada militar. La propuesta haría aumentar el riesgo de la ampliación del conflicto. Ya dijimos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que en esa forma no podremos apoyar la propuesta y pedimos rehacerla", refirió el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un mensaje de video transmitido por la red social Facebook (perteneciente a Meta Platforms Inc., proscrita en Rusia por extremista).A su vez, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, había afirmado que las declaraciones de los políticos occidentales y los medios evidencian los preparativos de Europa para una guerra contra Rusia. Los grupos de trabajo de la OTAN en Bruselas intentan determinar de qué forma la Alianza Atlántica podría participar en el conflicto de Ucrania.

