https://noticiaslatam.lat/20241003/una-decision-ideologica-marchan-en-argentina-contra-veto-de-milei-al-aumento-para-universidades-1157956843.html

"Una decisión ideológica": marchan en Argentina contra veto de Milei al aumento para universidades

"Una decisión ideológica": marchan en Argentina contra veto de Milei al aumento para universidades

Sputnik Mundo

Miles de personas se movilizaron este 2 de octubre en Argentina para reclamar por el veto al aumento del presupuesto universitario, después de que el... 03.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-03T02:00+0000

2024-10-03T02:00+0000

2024-10-03T02:00+0000

américa latina

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/03/1157960006_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b4279545fe5a2fcb7bdfd07c688a5c30.jpg

"La educación no se vende: se defiende", fue el grito entonado por decenas de miles de personas que marcharon hacia el Congreso argentino para exigir al Gobierno de Javier Milei que frene el recorte presupuestario a las universidades públicas. Representantes de todo el espectro político opositor acompañaron a estudiantes y sindicatos, en un reclamo que tuvo lugar en todas las provincias.La segunda Marcha Federal Universitaria tuvo un detonante concreto: el veto anunciado por el Ejecutivo mediante el cual se derogará el incremento en las partidas destinadas a las casas superiores de estudio, que había sido sancionado como ley por amplia mayoría en el Congreso.El mensaje, más que al presidente Milei, es a los legisladores: si la oposición logra reunir dos tercios de diputados y senadores, entonces podrá insistir con el aumento presupuestario, echando por tierra el veto presidencial."Si hay veto, hay insistencia. Esperamos que se pueda insistir y que no haya diputados que se den vuelta, como pasó con las jubilaciones", remarcó la legisladora, en alusión al drástico giro que dieron cinco diputados al decidir votar en contra de un proyecto que ellos mismos habían impulsado.El carácter transversal al cual aludió la dirigente fue distintivo de la jornada. Al igual que sucedió en la primera marcha contra el ajuste universitario, ocurrida en abril, la convocatoria congregó a sectores muy diversos.Tal es el caso de Martín Lousteau, senador nacional de la Unión Cívica Radical —referente de la denominada "oposición dialoguista"—, quien respondió en diálogo con Sputnik que "el Gobierno debería reflexionar acerca de cuáles son sus prioridades: ha gastado más plata en otras cosas, como bajarle impuestos a los más ricos".El mensaje de la dirigencia presente en la movilización fue prácticamente unánime. En diálogo con Sputnik, la diputada nacional Margarita Stolbizer, perteneciente al bloque Encuentro Federal, afirmó: "Acompaño el reclamo y la defensa de la educación pública en las universidades. Esta es una forma de defender las banderas de nuestra democracia".Según consignó el portal Infobae, en los primeros siete meses del año de la gestión de Javier Milei, quien asumió la presidencia en diciembre de 2023, se ejecutó un 31,5% menos de fondos para las universidades nacionales que en el mismo periodo del año previo. En ese marco, el personal docente y no docente denuncia que perdió más del 40% del poder adquisitivo de su salario en los últimos 12 meses.Ahora, todas las miradas apuntan al Congreso, que tendrá la llave para frenar el veto presidencial al aumento presupuestario en caso de lograr una mayoría calificada, tanto en Diputados como en el Senado.

https://noticiaslatam.lat/20241001/cierre-de-primera-empresa-publica-argentina-con-milei-deja-sin-trabajo-a-1388-empleados-1157917061.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60