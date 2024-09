https://noticiaslatam.lat/20240928/las-universidades-vuelven-a-las-calles-contra-el-ajuste-de-milei-la-situacion-es-insostenible-1157842920.html

Las universidades argentinas vuelven a las calles contra el ajuste de Milei

Las universidades argentinas vuelven a las calles contra el ajuste de Milei

Sputnik Mundo

El Consejo Interuniversitario argentino convocó a una movilización contra el veto del presidente al aumento presupuestario para la educación que había sido... 28.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-28T04:32+0000

2024-09-28T04:32+0000

2024-09-28T04:32+0000

américa latina

argentina

javier milei

sociedad

💬 opinión y análisis

opinión pública

política

universidad de buenos aires (uba)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/08/0c/1115001659_205:0:1844:922_1920x0_80_0_0_44c1d524c34e736669dc103e92c3c6c3.jpg

El 2 de octubre no será un día cualquiera en Argentina. Tras meses de negociaciones infructuosas, las universidades públicas argentinas convocaron a una nueva movilización nacional para reclamar contra el ajuste presupuestario a la educación dispuesto por el Gobierno de Milei. La primera protesta, ocurrida en abril, constituyó una de las mayores marchas de la historia argentina.El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que nuclea a las 61 entidades públicas a donde asisten 2,5 millones de estudiantes- llamó a salir a las calles en todo el país en medio de un convulsionado clima de tensiones. Si bien las rispideces venían acumulándose desde hacía semanas, la gota que rebasó el vaso fue el anuncio del Poder Ejecutivo de que vetaría el aumento presupuestario aprobado por el Congreso apenas días atrás.Se trata de la segunda convocatoria realizada desde la cúpula de la dirigencia universitaria desde que asumió Milei. La primera, fechada el 23 de abril, colmó las calles de las principales ciudades del país, congregando a estudiantes, docentes, gremios, entidades civiles y familias autoconvocadas. En aquel caso, la consigna había sido concisa: "La educación no se vende, se defiende".Las razones del reclamo se explican en números. Hasta abril, las universidades públicas estaban al borde del cierre por falta de recursos: funcionaban con un presupuesto aprobado a fines de 2022, con más de 300% de inflación acumulada desde entonces. Es decir que los fondos habían sido licuados en más del 70%.La respuesta del Gobierno a aquella masiva movilización fue la actualización inmediata del 270% para las partidas destinadas a la cobertura de los costos de funcionamiento (la energía eléctrica, el agua, etc.), que representan menos del 10% de los gastos de las universidades. Sin embargo, el Ejecutivo no anunció ninguna mejora concreta en el grueso de las partidas, destinadas centralmente al pago de salarios del personal docente y no docente.Concretamente, los trabajadores de la educación denuncian que su salario real se desplomó más del 40% en el último año, dado que los incrementos discrecionales otorgados por el Gobierno fueron siempre menores a la inflación acumulada. Las universidades constituyen uno de los sectores más golpeados por el ajuste fiscal desplegado por el Gobierno desde su asunción en diciembre último.De las aulas a las calles"Hoy la situación de las universidades es insostenible. Así como en abril no podíamos garantizar el funcionamiento por no poder pagar los servicios públicos, ahora el problema es que los salarios docentes están en caída libre", dijo a Sputnik Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.Según el directivo, la licuación de los sueldos de los profesores da lugar a una "fuga de cerebros" del país: "estas medidas están generando un éxodo de docentes altamente capacitados, cuyos ingresos cada vez alcanzan menos", alertó.La otra cara del conflictoLa gravedad del caso responde al impacto de los recortes. Se estima que más de un millón de personas se atienden anualmente -de manera gratuita- en los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país. Naturalmente, el ajuste presupuestario afecta directamente a estos establecimientos."Hoy no nos alcanzan los recursos y por eso empezamos a suspender cirugías: solamente estamos operando casos de infecciones, temas oncológicos y fracturas. El problema demanda una solución urgente", dijo a Sputnik Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la UBA.Según informó el experto, "hoy los trabajadores del hospital -sobre todo los médicos residentes- están cobrando casi la mitad de lo que ganaban hace un año, y eso responde directamente a lo que pasa en la universidad".Consultados acerca de las esperanzas de cara a la resolución del conflicto, los directivos coincidieron en la necesidad de encauzar las conversaciones con el Gobierno. "El diálogo existe, pero está claro que no ha servido de mucho porque hemos llegado a esta situación extrema de una marcha", afirmó Moriñigo.

https://noticiaslatam.lat/20240928/la-pobreza-se-dispara-en-argentina-al-529-de-la-poblacion-hay-una-crisis-social-1157840308.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, javier milei, sociedad, 💬 opinión y análisis, opinión pública, política, universidad de buenos aires (uba)