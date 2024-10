https://noticiaslatam.lat/20241003/rusia-pide-mantener-centrales-nucleares-fuera-del-conflicto-en-oriente-medio-1157972624.html

Rusia pide mantener centrales nucleares fuera del conflicto en Oriente Medio

Rusia pide mantener centrales nucleares fuera del conflicto en Oriente Medio

MOSCÚ (Sputnik) — Las instalaciones nucleares deben permanecer fuera del marco del actual conflicto en Oriente Medio, señaló en declaraciones a Sputnik el... 03.10.2024

"Las instalaciones nucleares deben quedar al margen de cualquier conflicto", declaró el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, quien expresó la "grave preocupación" de Moscú ante la situación actual.Riabkov advirtió que, con la escalada de tensiones en Medio Oriente, "la comunidad internacional, incluido el Organismo Internacional de Energía Atómica, debe pronunciarse con firmeza, subrayando la inadmisibilidad de siquiera considerar un escenario que involucre riesgos nucleares".Rusia lleva mucho tiempo emitiendo este tipo de advertencias respecto a las centrales nucleares de Zaporozhie y Kursk, recordó. El viceministro puso en relieve "las consecuencias catastróficas de un ataque a cualquier instalación nuclear para la ecología y la salud pública". Oriente Medio está al rojo vivo con las hostilidades entre Israel y las milicias del movimiento libanés Hizbulá y los continuos bombardeos israelíes a distintas áreas del Líbano que desde mediados de septiembre se han cobrado más de 1.000 vidas y han dejado miles de heridos y desplazados, según datos oficiales libaneses.Las tropas de Israel bombardean también zonas de Siria e intercambian disparos de misiles con los rebeldes hutíes que controlan el noroeste de Yemen. El país hebreo también se encuentra inmerso desde hace meses en la guerra con el movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza.El 1 de octubre por la noche, Irán lanzó decenas de misiles contra el territorio de Israel, que, según los medios iraníes, alcanzaron varios objetivos militares y de seguridad. De acuerdo con el presidente iraní, Masud Pezeshkián, el ataque fue una respuesta legítima a las acciones israelíes "en aras de la paz y la seguridad de Irán y la región". Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, declaró que Israel se reserva el derecho a responder al ataque de Irán.El vicecanciller ruso insta a no subestimar el riesgo de un conflicto armado nuclearNo se puede subestimar el riesgo de que se produzca un enfrentamiento armado directo entre potencias nucleares, declaró Riabkov."La crisis de los misiles de Cuba es un momento en el que la humanidad estaba al borde de una guerra nuclear y estaba literalmente a horas de una decisión que podría cambiar radicalmente todo el curso de la historia de la civilización. Ahora no se puede subestimar el peligro de un choque armado directo entre potencias nucleares", destacó.Según el diplomático, la situación que está atravesando el mundo no tiene precedentes y la comunidad internacional sigue un camino político-militar inexplorado.El vicecanciller precisó que Rusia actúa con confianza y de manera absolutamente inequívoca, y añadió que "la pregunta es si los del otro lado son capaces de evaluar con sensatez las consecuencias de su rumbo político".Por la Crisis de los misiles, conocida en Cuba como Crisis de octubre, se conoce una escalada drástica de la tensión que tuvo lugar en 1962 entre dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, tras el descubrimiento de que los rusos habían desplegado en territorio cubano cohetes de alcance intermedio con ojivas nucleares.La crisis se prolongó del 14 al 28 de octubre de 1962, cuando se anunció un acuerdo para el desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14.EEUU tenía desde 1958 instalados ya misiles en Italia y en Turquía, este último país muy cercano a la URSS. Como parte del acuerdo, Washington se comprometió a retirar esas armas y a no invadir militarmente a Cuba.Rusia rechaza la idea de un diálogo con EEUU sobre la estabilidad estratégicaRusia rechaza la idea de entablar, en las condiciones actuales, un diálogo con EEUU sobre la estabilidad estratégica, subrayó Riabkov.El diplomático señaló que no se debe de ningún modo aislar ese diálogo de la situación política y militar. También comentó que EEUU mediante consignas busca obtener ventajas militares en materia de estabilidad estratégica, lo que no conviene a Moscú."Hasta que EEUU no revise su política hostil dirigida a socavar la seguridad de Rusia, el diálogo con Washington sobre cuestiones estratégicas —incluido el control de las armas nucleares— no tiene sentido", resumió el vicecanciller ruso.

