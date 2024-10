https://noticiaslatam.lat/20241003/hay-que-ser-mas-desconfiados-por-que-encender-las-alertas-en-venezuela-tras-ataques-a-maduro-1157962127.html

"Hay que ser más desconfiados": ¿por qué encender las alertas en Venezuela tras ataques a Maduro?

"Hay que ser más desconfiados": ¿por qué encender las alertas en Venezuela tras ataques a Maduro?

Sputnik Mundo

La periodista y analista política venezolana Hindu Anderi ha alzado su voz ante las recientes declaraciones de Iván Simonovis, excomisario y prófugo de la... 03.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-03T20:08+0000

2024-10-03T20:08+0000

2024-10-03T20:08+0000

américa latina

seguridad

nicolás maduro

diosdado cabello

hasán nasralá

venezuela

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/03/1157962307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82ef388f262c382cd61464756ee94658.jpg

Anderi, en entrevista con Sputnik, ofreció detalles sobre el perfil de Simonovis y las implicaciones de sus amenazas. "Iván Simonovis es un criminalista que tuvo, digamos, entre comillas, destacadas actuaciones en el anterior Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que era la PTJ. En esa época de la Cuarta República, estos cuerpos respondían a los intereses de las élites económicas y políticas del país", afirmó.La periodista recordó cómo, durante ese periodo, se cometieron numerosas injusticias contra líderes sociales y comunitarios. "Muchas veces aparecían en las secciones rojas (...). Les sembraban drogas, armas o aparecían asesinados en supuestos enfrentamientos con la policía", explicó Anderi.La comunicadora también se refirió al hecho de que Simonovis resida en Estados Unidos, país que ha ofrecido refugio a diversas figuras acusadas de terrorismo a lo largo de la historia. "Es coherente con lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, que no ha sido para nada una política de respeto a los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos", señaló.La analista destacó la doble moral en las políticas estadounidenses. "Si tú amenazas a un presidente de los Estados Unidos, pues lo mínimo que pueden hacer es bloquearte, sancionarte o, en otro caso, invadirte", dijo, subrayando que las amenazas contra los líderes de la Revolución bolivariana se hacen al amparo y con la promoción de Washington.Tecnología y nuevos métodos de agresiónLa amenaza de Simonovis hace alusión a tácticas utilizadas contra líderes como Hasán Nasralá en el Líbano, implicando el uso de tecnología avanzada para ejecutar crímenes. Anderi recordó el intento de magnicidio con drones contra el presidente Maduro en 2018, enfatizando la necesidad de que el Estado venezolano preste atención a estos aspectos.Las intimidaciones no se dirigen únicamente a figuras prominentes de la revolución, sino también a quienes apoyan causas como la palestina. "Efectivamente, no es solo contra los líderes de la revolución, sino de todas las personas que se identifican y defienden la Revolución bolivariana", indicó Anderi.La periodista mencionó casos de influencers y defensores de la revolución que han sido objeto de amenazas y campañas internacionales de desprestigio. "Aparecemos en listas internacionales que nos busquen en estas guerras o en estas persecuciones extraterritoriales", denunció, haciendo énfasis en la peligrosidad de estas acciones."Todos debemos tener cuidado ya porque efectivamente los métodos para eliminar, para herir, para amenazar han cambiado. Y tal cual lo estamos viendo, pues se está aplicando métodos, tecnologías distintas que lamentablemente cualquiera hoy en día, por ejemplo, tiene un teléfono celular en la mano o tiene un bíper en la mano. Y pueden suceder cosas terribles como las que han ocurrido en el Líbano y en otros lugares", apuntó.El objetivo detrás del miedoPara Anderi, estas amenazas buscan sembrar el terror y enviar un mensaje a la sociedad en general. "Es un sistema de terror, un sistema fascista. Es un movimiento político, militar, ideológico que está detrás de la economía del mundo", afirmó.Ante este panorama y a propósito de los llamados al magnicidio contra el presidente Maduro hechos por Simonovis, Hindu Anderi instó a fortalecer la resistencia y a tomar medidas concretas. "Estamos impulsando la ley contra el fascismo y expresiones similares", recordó destacando la importancia de incluir al sionismo "de manera tácita, literal, no solamente en el contenido, sino también en el título de la ley", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20241002/injerencias-groseras-venezuela-condena-dichos-del-canciller-de-colombia-sobre-triunfo-de-maduro-1157924980.html

https://noticiaslatam.lat/20241001/eeuu-pretende-derrocar-a-petro-para-usar-a-colombia-contra-venezuela-acusa-maduro-1157893664.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

seguridad, nicolás maduro, diosdado cabello, hasán nasralá, venezuela, eeuu, 💬 opinión y análisis