Gobierno de Biden pasó de evitar una guerra más amplia en Medio Oriente "a tratar de gestionarla"

Gobierno de Biden pasó de evitar una guerra más amplia en Medio Oriente "a tratar de gestionarla"

El 1 de octubre, Irán lanzó un ataque masivo de cohetes contra Israel que, de acuerdo con Teherán, destruyó varias instalaciones militares del país hebreo. De acuerdo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI), Teherán respondió así al asesinato del líder del movimiento libanés Hizbulá, Hasán Nasralá, y del jefe de la Oficina Política del movimiento palestino Hamás, Ismaíl Haniyá.Israel, por su parte, consideró el ataque iraní como una "escalada grave y peligrosa" y aseguró que habrá consecuencias. Al respecto, la publicación del New York Times cita al exembajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, quien señala que Tel Aviv se encuentra en una "guerra existencial" en la que se juega su supervivencia como nación. Por esa razón, ahonda, el país hebreo considera un deber salir victorioso en las próximas semanas, en un escenario en el que la Administración Biden supuestamente no ha tenido ninguna influencia para frenar las decisiones de Netanyahu. Así, se destaca que los funcionarios del país norteamericano defienden el derecho de Israel a contraatacar a Irán, pero desaconsejan una ofensiva directa contra sus instalaciones nucleares, debido a que una respuesta así "podría descontrolar el conflicto". "Esta es la espiral contra la que Biden ha advertido pero que no ha podido detener, incluso con importantes fuerzas estadounidenses en la región", se afirma en el texto. Las advertencias de Biden comenzaron temprano, durante su primera visita a Tel Aviv tras el ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre de 2023. No obstante, en el último año, Israel desató una ofensiva en la Franja de Gaza mediante bombardeos aéreos y envió a sus militares a operaciones terrestres, asesinando a más de 34.000 personas, la mayoría mujeres y niños, todo en contra del consejo de Biden. Además, el país hebreo asesinó a los líderes de Hizbulá, incluido Nasralá, días después de las explosiones masivas de bíperes y walkie-talkies en todo el Líbano, que el movimiento chií atribuyó a Tel Aviv. Adicionalmente, cuando la Administración Biden deslizó una propuesta de alto al fuego de 21 días entre Israel y Hizbulá, el premier israelí autorizó el ataque que asesinó Nasralá. Pese a todo, señala el artículo de The New York Times, es claro que Netanyahu "tiene la bendición de Estados Unidos" para tomar represalias contra Teherán y cita como prueba las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, que el 1 de octubre se refirió al ataque iraní como "ineficaz y fracasado", en buena medida gracias a la intervención estadounidense. Sullivan añadió que la Casa Blanca se encuentra en consultas con Israel, incluido el primer ministro Netanyahu, para formular una respuesta adecuada. El alto funcionario destacó el grado de comunicación entre las autoridades estadounidenses e israelíes. Así, se apunta que los funcionarios estadounidenses consideran que pueden persuadir a Netanyahu para que la respuesta no desate una "guerra en toda regla". Sin embargo, admiten que el premier podría aguardar a las elecciones presidenciales de noviembre pues, en caso de que Trump se imponga a Harris, este no opondría mayor resistencia a un ataque importante contra la infraestructura militar de Irán. Por otro lado, los demócratas no pueden permitirse el lujo de ser acusados de restringir a Israel después del ataque masivo con casi 200 misiles, advierte el análisis, y cita las palabras del general Wesley K. Clark, excomandante supremo aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte: "Israel hará todo lo posible para ser desproporcionado".

