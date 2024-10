https://noticiaslatam.lat/20241002/injerencias-groseras-venezuela-condena-dichos-del-canciller-de-colombia-sobre-triunfo-de-maduro-1157924980.html

"Injerencias groseras": Venezuela condena dichos del canciller de Colombia sobre triunfo de Maduro

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano advirtió este 1 de octubre a Colombia que no permitirá injerencia de las instituciones de ese país en sus asuntos... 02.10.2024, Sputnik Mundo

Poco antes, Murillo declaró que el presidente Gustavo Petro ha sido claro y que Colombia "no reconocerá los resultados hasta tanto se disipen las dudas sobre la legitimidad y legalidad de la elección, lo cual no se ha hecho". Al respecto, Gil señaló que su Gobierno no le debe explicaciones al Congreso colombiano. "Aunque a la oligarquía colombiana, aliada con sus jefes gringos, les disguste los gobiernos revolucionarios, como el del presidente Nicolás Maduro, acá el pueblo venezolano habló claro y fuerte, no le debemos explicaciones ni a usted ni a su decrépito Congreso, dedíquense a sus problemas que bastante deben tener", comentó. La semana pasada, el Senado colombiano aprobó, con 48 votos a favor, una proposición que insta a Petro a "reconocer públicamente a los verdaderos ganadores de dicho proceso electoral, que no corresponden al régimen actual de Nicolás Maduro". Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales el presidente Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18% de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La opositora Plataforma Unitaria Democrática desconoció los resultados y divulgó presuntas actas del CNE que probarían que su candidato, González, fue el ganador de las elecciones.

