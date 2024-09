Sheinbaum y su plan de seguridad: "Su reto será acabar con un aparente pacto de impunidad"

"Estamos otorgando a la Guardia Nacional: uno, facultades para poder ser una autoridad que integre carpetas de investigación, y coadyuve con el Ministerio Público, y eso me parece fundamental. Y la segunda parte que me parece importante es que se va a adscribir a la Secretaría de la Defensa y ojo, esto no significa que vamos a militarizar la seguridad", afirmó el legislador de Morena.