Mecanismos de solución de controversias en los TLC, un instrumento imperial contra el sur global

Mecanismos de solución de controversias en los TLC, un instrumento imperial contra el sur global

23.09.2024

Las 23 demandas están pendientes de resolución principalmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde los inversionistas han interpuesto sus recursos contra México al amparo de Mecanismos de Solución de Controversias (ISDS, Investor-State Dispute Settlements) incluidos en la mayor parte de los 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que están actualmente en vigor en el país latinoamericano.Pero independientemente de la resolución de estos litigios, la presidenta electa de México tendrá la oportunidad histórica de frenar este tipo de demandas al retirar estos mecanismos de los tratados y, también, de poner sobre la mesa de negociaciones la eliminación de los ISDS, en la revisión del Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC) que tendrá lugar en 2026."Es una cuestión de voluntad política", afirma Bettina Müller, investigadora del Trasnational Institute (TNI), y una de las autoras del informe "Radiografía del poder transnacional en México, el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias" sobre las 55 demandas que ha recibido México al amparo de los ISDS, y publicado a inicios de septiembre por el instituto de investigaciones y otras ocho organizaciones internacionales y mexicanas.México, uno de los más demandados del mundoEn los últimos años, México se ha convertido en el cuarto país más demandado del mundo y en el tercero con mayor número de demandas en América Latina. En total, este país latinoamericano ha enfrentado, desde 1997 a la fecha, 55 demandas de empresas trasnacionales en centros de arbitraje internacional.Müller explica en entrevista con Sputnik que la ola de demandas en 2023 se debió, en parte, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que culminó a mediados de 2018 con la firma del nuevo T-MEC que entró en vigor en julio de 2020, en la que se revisaron algunos mecanismos de protección de inversiones.A pesar de que el nuevo tratado dejó abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México y viceversa, se eliminaron algunas cláusulas y muchas compañías se apresuraron a interponer demandas en previsión de que más adelante no pudieran hacerlo."Solo la renegociación, la revisión y la sustitución del NAFTA (North American Free Trade Agreemen) por el T-MEC le generó una avalancha de demandas a México porque se venía cerrando el espacio y la posibilidad de presentar demandas", señala Müller.Sin riesgos para la IEDPara la investigadora, no será fácil para México retirarse de los 31 Tratados Bilaterales de Inversión y eliminar las cláusulas de protección de inversiones de los 11 Tratados de Libre Comercio vigentes en el país. Sin embargo, precisa que en otros casos de América Latina, donde líderes políticos progresistas se retiraron de este tipo de tratados, no se registró un desplome en la llegada de inversión extranjera.Es el caso de Bolivia y Ecuador, donde los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa decidieron retirarse de estos acuerdos, y el de Hugo Chávez, que decidió retirar a Venezuela del CIADI.Müller pone como ejemplo el caso de Brasil que es el mayor receptor en América Latina de inversiones extranjeras directas y "no tiene ningún tratado bilateral de Inversión y ni un tratado de libre comercio con cláusulas de protección de inversión en vigor, ni uno".¿Quiénes están demandando a México?De acuerdo con el reporte, el 93% de los inversionistas que demandan a México provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los países que más árbitros tienen en el CIADI.En 38 de los 55 casos, (56%) las demandas han provenido de empresas con sede en Estados Unidos. Uno de los casos más mediáticos es el de Legacy Vulcan, una empresa conocida en México como Calica y asentada en el municipio de Playa del Carmen que extrajo durante décadas piedra caliza a unos metros del mar Caribe hasta que el gobierno impidió la explotación de más predios por el daño ambiental que estaba generando.La empresa interpuso una demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1.900 millones de dólares.Otro caso es el de la empresa Odyssey Marine Exploration, también de EEUU, que logró apenas el pasado 17 de septiembre un fallo favorable en un tribunal de arbitraje del CIADI.Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, la mayoría del tribunal emitió un laudo a favor de Odyssey, que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS).Europa: intereses, presión y lobby "increíble"En abril de 2020, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000, pero de acuerdo con el reporte del Müller, Pérez Rocha y Olivet, un punto clave es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía.Bettina Müller señala que este caso, la presión de las empresas y asociaciones "es increíble". "Asociaciones de productores de químicos, de autos, etcétera, para que se firme finalmente el acuerdo con México es increíble, hay un lobby muy fuerte y también por la cláusula de protección en inversiones, pero eso no es lo principal, hay muchos otros intereses detrás", asegura la investigadora.Arbitraje imparcialConforme a la explicación de los investigadores del Trasnational Institute, el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado.De acuerdo con el reporte, los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y "con un fuerte sesgo proinversionista".Los ISDS han generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que el informe sobre las trasnacionales en México destaca:Cláusulas nocivasMuchos de los tratados incluyen cláusulas nocivas para los Estados, como la de "Compensación por Expropiación Indirecta" (del lucro cesante), que protegen a los inversionistas contra la expropiación "indirecta", que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada.Por esta cláusula, las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático, como en los casos de Calica y Odyssey contra México. "Y después si se pierden esas demandas —que en el 60% benefician a los inversionistas los inversores— estos (beneficios) van a países del norte global, a países industrializados, eso de por sí ya demuestra también el desequilibrio total de ese sistema y el carácter también imperial de alguna forma y también colonizador", agrega."Esas empresas definen y deciden sobre las políticas y las posibilidades este de esos países. Es más perverso todavía que solo tener esos tratados en sí; son también las posibilidades y el poder que le dan sobre las políticas de los países del sur a empresas del norte. Es muy grave".Salida factible y un nuevo comienzoEn su informe, los investigadores del Trasnational Institute recomiendan a las autoridades mexicanas realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.También, suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada esta.Asimismo, salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo, crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado y no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones.

