EEUU autoriza a su proveedor nacional de gas a "lucrarse indebidamente" con sus clientes europeos

Sputnik Mundo

Las autoridades de EEUU apoyaron al proveedor de gas natural licuado, Venture Global, en su disputa con las contrapartes europeas y justificaron el retraso en...

'Karma instantáneo': Europa paga muy caro su rechazo a los hidrocarburos rusos

De acuerdo con el medio, el organismo regulador estadounidense, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), declaró que la nacional Venture Global LNG tomó las medidas adecuadas para reparar los problemas de equipamiento de su planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) de Calcasieu Pass, en Luisiana.Esos problemas habían impedido a la empresa durante dos años poner en marcha la instalación y comenzar a enviar cargamentos a los clientes de la UE con contratos a largo plazo. A su vez, la denuncia fue presentada por clientes europeos en febrero.Conforme con el portal, el productor estadounidense "está luchando contra media docena de casos de arbitraje contractual de clientes" por los problemas de esa planta.La propia Venture Global aduce el hecho de que la planta aún no se ha puesto en marcha oficialmente —"no funciona en su totalidad"— por lo que todavía no han surgido obligaciones contractuales.Pero los clientes europeos, como la española Repsol, la italiana Edison, la portuguesa Galp, la británica Shell, la multinacional BP y la polaca Orlen, insisten en que la empresa estadounidense está suministrando gas en virtud de acuerdos al contado, no de contratos a largo plazo, lo que significa que se está enviando a donde sea más caro. Como consecuencia, prosigue el medio, Venture Global "se ha lucrado con miles de millones de dólares al retener indebidamente cargamentos de GNL".A comienzos de septiembre, el Financial Times informó que, según un análisis de Compass Lexecon —una consultora económica encargada por Shell— Venture Global "había ganado injustamente 3.500 millones de dólares" con estas acciones.Conforme con la consultora, si la empresa estadounidense sigue vendiendo a los precios al contado previstos hasta junio de 2025, los ingresos podrían ascender a unos 4.660 millones de dólares.A su vez, Venture Global tachó el informe de Common Lexecon de "propaganda pagada", indicó el medio.Después de que Moscú lanzara su operación militar especial en Ucrania, los países europeos, bajo la presión de Washington, comenzaron a negarse a comprar recursos energéticos rusos, incluido el gas, con el objetivo de dañar la economía de Rusia.Estas medidas se justificaron por la necesidad de "lograr la independencia energética" de los suministros de recursos energéticos rusos.En particular, el decimocuarto paquete de medidas restrictivas contra Rusia que la UE aprobó a finales de junio de 2024 prohíbe realizar el trasbordo del GNL de origen ruso en puertos comunitarios, así como la asistencia tecnológica, prestación de servicios y nueva inversión en proyectos rusos de GNL.Sin embargo, al rechazar o reducir las importaciones de gas de bajo costo procedente de Rusia, Europa se ve obligada a comprar gas a precios mucho más altos a los Estados Unidos o de Rusia, pero a través de terceros países. Como consecuencia, el resultado de estas medidas ha sido nada menos que un agravamiento de la crisis energética en el propio Occidente.

