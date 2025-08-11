https://noticiaslatam.lat/20250811/fallece-el-senador-colombiano-miguel-uribe-1165365807.html

Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio

Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio

Falleció el senador colombiano Miguel Uribe, informan medios locales. Uribe fue víctima de un ataque con pistola al encabezar un mitin en la vía pública el... 11.08.2025, Sputnik Mundo

Agregó que Uribe "no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá".La Alcaldía de Bogotá, a su vez, "lamenta profundamente" el fallecimiento del senador, expresan desde la entidad en la red social X.Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, ocurrió durante un evento público que encabezó en Colombia, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones. La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.

