Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250811/fallece-el-senador-colombiano-miguel-uribe-1165365807.html
Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio
Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio
Sputnik Mundo
Falleció el senador colombiano Miguel Uribe, informan medios locales. Uribe fue víctima de un ataque con pistola al encabezar un mitin en la vía pública el... 11.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-11T10:03+0000
2025-08-11T10:54+0000
américa latina
colombia
política
bogotá
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0b/1165365919_0:10:1920:1090_1920x0_80_0_0_a3963cd8ac872ca558632ecc193e2984.jpg
Agregó que Uribe "no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá".La Alcaldía de Bogotá, a su vez, "lamenta profundamente" el fallecimiento del senador, expresan desde la entidad en la red social X.Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, ocurrió durante un evento público que encabezó en Colombia, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones. La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
https://noticiaslatam.lat/20250610/los-atentados-contra-aspirantes-presidenciales-en-colombia-que-han-cimbrado-a-la-politica-local-1163197984.html
colombia
bogotá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0b/1165365919_48:0:1755:1280_1920x0_80_0_0_d9e95dcb7f2534e86e2be43e24566285.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
colombia, política, bogotá
colombia, política, bogotá

Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio

10:03 GMT 11.08.2025 (actualizado: 10:54 GMT 11.08.2025)
© Foto : Portal web del Senado de ColombiaMiguel Uribe, senador colombiano
Miguel Uribe, senador colombiano - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2025
© Foto : Portal web del Senado de Colombia
Síguenos en
Falleció el senador colombiano Miguel Uribe, informan medios locales. Uribe fue víctima de un ataque con pistola al encabezar un mitin en la vía pública el pasado 7 de junio en Bogotá.

"A las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador Miguel Uribe Turbay", informó la emisora Blu Radio.

Agregó que Uribe "no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá".
La Alcaldía de Bogotá, a su vez, "lamenta profundamente" el fallecimiento del senador, expresan desde la entidad en la red social X.
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio. - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2025
América Latina
Los atentados contra aspirantes presidenciales en Colombia que han cimbrado a la política local
10 de junio, 07:30 GMT
Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, ocurrió durante un evento público que encabezó en Colombia, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones. La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.
En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала