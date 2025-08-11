https://noticiaslatam.lat/20250811/fallece-el-senador-colombiano-miguel-uribe-1165365807.html
Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio
Fallece el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado sufrido en junio
Falleció el senador colombiano Miguel Uribe, informan medios locales. Uribe fue víctima de un ataque con pistola al encabezar un mitin en la vía pública el... 11.08.2025, Sputnik Mundo
Agregó que Uribe "no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá".La Alcaldía de Bogotá, a su vez, "lamenta profundamente" el fallecimiento del senador, expresan desde la entidad en la red social X.Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, ocurrió durante un evento público que encabezó en Colombia, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones. La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
"A las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador Miguel Uribe Turbay", informó la emisora Blu Radio.
Agregó que Uribe "no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá".
La Alcaldía de Bogotá, a su vez, "lamenta profundamente" el fallecimiento del senador, expresan desde la entidad en la red social X.
Uribe fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio
, ocurrió durante un evento público que encabezó en Colombia, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones
. La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años
que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.
En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
