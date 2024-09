https://noticiaslatam.lat/20240927/el-mendigo-de-kiev-vuelve-a-las-andanzas-en-eeuu-esta-en-el-punto-de-mira-de-los-trump--1157812992.html

El 'mendigo de Kiev' vuelve a las andanzas en EEUU: está en el punto de mira de los Trump

El 'mendigo de Kiev' vuelve a las andanzas en EEUU: está en el punto de mira de los Trump

27.09.2024

El 'mendigo de Kiev' vuelve a las andanzas en EEUU: está en el punto de mira de los Trump Sputnik Mundo El 'mendigo de Kiev' vuelve a las andanzas en EEUU: está en el punto de mira de los Trump

Zelenski el "descarado"“¿Así que un líder extranjero que ha recibido miles de millones de dólares de financiación de los contribuyentes estadounidenses viene a nuestro país y tiene el descaro de atacar al candidato republicano a la Presidencia? ¿Y lo hace justo después de que un fanático proucraniano intentara asesinar a mi padre? ¡Qué vergüenza!”, escribió en su cuenta de la red social X Donald Trump Jr.El primogénito del exmandatario norteamericano adjuntó en su publicación un post del comentarista conservador Greg Price, quien criticó a Zelenski por visitar “fábricas de municiones en Pennsylvania”, y al mismo tiempo, estar “atacando al presidente Trump y a [su compañero de fórmula] J.D. Vance en los medios de comunicación estadounidenses”.El comentario de Price siguió a unas declaraciones que hizo Zelenski en una entrevista que concedió a The New Yorker publicada este 22 de septiembre, al afirmar que Trump no sabe, en realidad, cómo detener el conflicto entre Rusia y Ucrania, "aunque pueda pensar que sabe cómo hacerlo". Asimismo, al ser consultado sobre el compañero de fórmula del candidato republicano, el líder de Kiev señaló que es “demasiado radical”.Anteriormente, Zelenski difundió en su cuenta de X que había agradecido a los empleados de la mencionada fábrica armamentística. “En lugares como este es donde realmente se puede sentir que el mundo democrático puede prevalecer", escribió. Mientras, el congresista demócrata Matt Cartwright, quien presenció la visita a la fábrica, precisó que el mensaje de Zelenski era: “Gracias. Necesitamos más”.“Eso siempre. Siempre está pidiendo más y eso en el caso europeo, por desgracia, no se nota, nadie se queja. Pero en el caso estadounidense sí que hay muchas incomodidades en cuanto a, ‘oye, EEUU te está dando algo, y tú siempre vienes aquí con cara de compungido, a quejarte, a decir, no es suficiente, no es suficiente, quiero más, quiero más’. Pero claro, hay que recordar que antes del 24 de febrero de 2022 Ucrania era conocida en todos los medios occidentales como ‘el país de la corrupción’, es decir, era ‘Villa Oligarca’”, ironiza el doctor Enrique Refoyo, analista internacional.

