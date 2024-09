https://noticiaslatam.lat/20240926/responsabilidad-social-como-los-privados-en-cuba-impactan-en-sus-comunidades-y-el-medio-ambiente-1157784717.html

Responsabilidad social: ¿cómo los privados en Cuba impactan en sus comunidades y el medio ambiente?

A juicio de Rafael Betancourt, coordinador de la Red Cubana de Economía Social, Solidaria y Responsabilidad Social, para la mayor de las Antillas resulta muy significativo que los negocios destinen parte de sus ingresos a las actividades con fines sociales y medioambientales, sumado a otras formas de gestión y las empresas estatales.El también profesor auxiliar del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana precisó a Sputnik que, de manera tradicional, las cooperativas agropecuarias apoyan en sus comunidades de disímiles maneras, entre ellas, la entrega de alimentos a médicos, enfermeras y profesores y la reparación de locales como escuelas primarias.Aunque en el sector estatal siempre existió un comportamiento social responsable frente al impacto de eventos climáticos, por ejemplo, "en esas instituciones, la acción, la decisión y la autonomía no es propia, responde a orientaciones de entidades superiores, por tanto, es una estrategia que no está acompañada de voluntariado, si bien es relevante"."Cuba define su modelo económico como socialismo con mercado, donde si bien el protagonismo lo tiene la empresa estatal, también los actores privados y cooperativos juegan un papel significativo dentro de ese sistema. Ahora se abre la posibilidad de que ese sector esté más integrado a la estrategia de desarrollo local y municipal", señaló.El nuevo decreto-ley 88/2024, difundido en agosto último y puesto en vigor desde este 19 de septiembre, estipula la responsabilidad social empresarial, entendida esta como "el conjunto de compromisos voluntarios adoptados por la mipyme, dirigidos esencialmente a los trabajadores y su familia, la sociedad y el medio ambiente".Tatamanía: cuidar desde la responsabilidadYadira Álvarez, presidenta de Tatamanía, explicó a Sputnik que esta resulta la primera mipyme aprobada en el país caribeño para brindar servicios de cuidado a adultos mayores, personas en situación de discapacidad, enfermos y niños, actualmente con oficinas en seis provincias: Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Villa Clara y La Habana.Constituida desde enero de 2023, esta empresa surge con el propósito de "crecer como seres humanos y de aportar alguna ayuda a un sector de la población cuya vulnerabilidad aumentaba; en la medida que también se incrementaba la migración, los ancianos quedaban de alguna forma desamparados desde el punto de vista familiar".Formada como médico en la especialidad de pediatría, Álvarez detalla que las personas asociadas a Tatamanía poseen conocimientos sobre salud—son, en su mayoría, médicos, enfermeros o profesionales asociados a las tecnologías de la salud, si bien no brindan servicios sanitarios—y, también, cuentan con experiencia en las labores de cuidado y acompañamiento.Además de la calificación, el negocio apuesta por la empatía, respeto, alta motivación y sensibilidad de sus miembros, "seleccionados mediante un riguroso proceso de idoneidad", quienes reciben la capacitación como cuidadores en las direcciones de Salud Pública y continúan con su preparación de manera periódica.En su consideración, las actividades de este tipo contribuyen, en cierta medida, al desarrollo del país y la calidad de vida de las personas, sumado a la promoción de un envejecimiento activo y saludable, por ello, en el mes de julio último, junto al Convento de Belén y el Centro Sinfónico Infantil de la Oficina del Historiador, Tatamanía organizó un intercambio generacional dedicado a los abuelos.Unidos en beneficio socialPor su parte, Ernesto López Matos, líder del proyecto De todo un Team, contó a Sputnik que esa comunidad involucra a diferentes formas de gestión con el objetivo de crecer juntos y promover la responsabilidad social empresarial como estilo de vida, "un equipo con ganas de ayudar, aportar conocimientos y generar bienestar con sus acciones".Actualmente, este grupo está integrado por 60 representantes del sector privado y más de 150 colaboradores y, de acuerdo con López Matos, las propuestas parten del criterio de la propia comunidad, "defendemos un objetivo claro y atractivo que va más allá del éxito financiero, no estamos solos y somos cada día más quienes trabajamos por ser socialmente responsables".En este sentido, las acciones del primer semestre del año están mayoritariamente orientadas a la infancia; luego, del 26 de julio al 1 de octubre, el trabajo se centra en los abuelos y abuelas; durante la denominada noche buena, el 24 de diciembre, organizan una gran actividad para las personas que viven en situación de calle y en el año también impulsan labores de saneamiento ambiental."La comunidad cuenta con un grupo de WhatsApp que nos aglutina. En ese espacio compartimos las convocatorias y planificamos los eventos que después difundimos en nuestras redes sociales, las cuales empleamos solo como portafolio digital para sumar a más actores económicos y nuevos colaboradores", detalló el joven, uno de los CEO's del negocio familiar Μαία Artesanías.Identificados con "el deseo de colaborar y generar experiencias positivas", De todo un Team ha llegado a hogares de niños sin amparo familiar, salas de oncología y neurocirugía de hospitales pediátricos, hogares de ancianos, instituciones de educación especial, centros de salud para niños con discapacidad y casas de familias con bajos ingresos económicos.Además, intervinieron en caravanas con donaciones a municipios afectados por eventos meteorológicos, en la occidental provincia de Pinar del Río, y cooperaron con el Campamento Agropecuario Quisicuaba y su centro de vida asistida, situado en la localidad artemiseña de San Antonio de los Baños y dedicado a la acogida de los habitantes de la calle.Pero, dos elementos principales distinguen al proyecto: el impulso de talleres con actividades manuales y recreativas, impartidos por los emprendedores en cada evento, con el propósito de "dotar a los pequeños de herramientas para la vida, incentivar su conocimiento y el trabajo en equipo, contribuir con su salud emocional y hacerlos sentir útiles, activos y felices".Además, la puesta en marcha de acciones de reparación y mantenimiento menor en diversidad de espacios, "con esta labor minimizamos las afectaciones existentes y elevamos la calidad de vida de los vulnerables".De todo un Team involucra a integrantes de proyectos de desarrollo local (PDL); mipymes de construcción, elaboración y venta de alimentos, confecciones y tecnologías; y conecta a fincas, trabajadores por cuenta propia, salones de belleza, empresas estatales y organizaciones como el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba.

