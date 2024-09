https://noticiaslatam.lat/20240913/expresidentes-de-35-paises-piden-a-biden-retirar-a-cuba-de-lista-de-patrocinadores-del-terrorismo--1157494675.html

Expresidentes de 35 países piden a Biden retirar a Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo

Expresidentes de 35 países piden a Biden retirar a Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo

Los exlíderes pidieron a Biden que lo haga antes de terminar su mandato en enero del 2025 para aliviar la situación de millones de personas que han sido afectadas económicamente por las restricciones impuestas desde Washington."Ningún país debería comprometer con fines políticos la seriedad de la lucha contra el flagelo del terrorismo", se afirma en la misiva.El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dio a conocer la carta que firmaron él y otros 35 exmandatarios, entre ellos Dilma Roussef, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina; Ernesto Pérez Balladares, de Panamá; José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Tomislav Nikolić, de Serbia; John Dramani Mahama, de Ghana; Joaquim Alberto Chissano, de Mozambique; Hifikepunye Pohamba y Sam Nujoma, de Namibia, entre otros."No tiene ningún sentido que un país como Cuba que ha trabajado por la paz en el mundo y que nos ha ayudado a los colombianos a firmar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, sea incluido en la lista de países que apoyan el terrorismo y que como consecuencia los sometan a unas sanciones inmorales, ilegales e inhumanas", afirmó Samper.En la carta, los dirigentes señalaron que la economía de Cuba es una de las más castigadas del mundo y se encuentra hoy, socialmente, en un punto de difícil retorno."En el Gobierno de Barack Obama, del cual usted fue parte, se avanzó en un paso histórico para el alivio de esas sanciones y la normalización de relaciones diplomáticas entre dos vecinos que no tienen por qué privarse de su mutua cooperación por el simple hecho de tener sistemas políticos con inspiraciones ideológicas distintas", señalan los exmandatarios a Biden, quien fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama.Asimismo, recordaron que, en mayo del año en curso, el Departamento de Estado tomó la decisión de retirar a Cuba de la lista de Estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, una decisión que califican de acertada y justa."Sin prueba alguna se acusa a Cuba de tener vínculos con actividades terroristas de las cuales ha sido víctima y se le imponen por esta presunción duras sanciones que están golpeando directamente a su población y desequilibrando de manera permanente su economía", agregaron. De acuerdo con los expresidentes firmantes, la situación por la que atraviesa la economía de Cuba tiene explicación, entre otros factores, por las sanciones unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y condenadas por su unilateralidad por el sistema de Naciones Unidas."En Cuba –dicen los dirigentes-- la situación comienza a ser dramática, esto da cuenta de una coyuntura crítica que puede y debe ser corregida si se hace justicia con los esfuerzos demostrados de Cuba para luchar contra y no con el terrorismo", añadieron. Para los exdirigentes, la mediación de Cuba en las negociaciones de paz entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), y su intervención como país garante de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) demuestran "la voluntad humanitaria de paz y no de guerra que anima a Cuba y su gobierno"."Le solicitamos considerar el envío de este mensaje evidente de humanismo y comprensión más allá de las legítimas diferencias ideológicas que no pueden ni deberían justificar obrar en contrario. El pueblo de Cuba y los países que representamos reconocerán su gesto histórico", concluyeron.

