Energías renovables: ¿cómo Cuba apuesta por su uso para enfrentar el difícil escenario energético?

Energías renovables: ¿cómo Cuba apuesta por su uso para enfrentar el difícil escenario energético?

La celebración del 18 al 20 de septiembre de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, en Cuba, coincidió con otro pico en el... 21.09.2024

Durante su recorrido por las instalaciones de Pabexpo, sede de este evento en La Habana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, comunicó a la prensa que, en la compleja situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), influyen la salida por averías de varias unidades generadoras y la escasez de combustible.De acuerdo con lo informado por el titular en este evento —que incluyó una feria comercial, un foro de energía sostenible y otro de inversiones destinado al cambio de la matriz energética— en las actuales condiciones de economía restringida, el consumo diario en la mayor de las Antillas es de 3.000 toneladas de hidrocarburos.En este sentido, detalló que un buque con 20.000 toneladas apenas alcanza, de manera restringida, para siete días. "Tenemos que traer dos y tres barcos todas las semanas" para el abastecimiento de diésel, gasolina, gas licuado —con una situación tensa, similar a la del diésel—, turbocombustible y el fuel oil, sumado al cabotaje del crudo por todos los puertos del país", dijo.De ahí que el cambio de matriz energética constituya una de las vías para superar el complejo escenario en la isla. Según Vicente de la O Levy, este tipo de encuentros resultan fundamentales para el hallazgo definitivo de una solución sostenible, a partir de los intercambios técnicos, científicos, bancarios y financieros y en consonancia con la visión del país caribeño respecto a las energías renovables y la eliminación de los combustibles fósiles.Respecto a la situación electroenergética nacional, el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, aludió al estado de las operaciones asociadas al barco recién llegado a puerto cubano con combustible importado. "El buque atracó y en estos momentos se está descargando", señaló. Reducir consumos de energíaPavel Arturo Cabrejas, presidente de la cooperativa no agropecuaria Servicios integrales al transporte, minería y construcción (Sitmic), explicó a Sputnik que ese emprendimiento dispone, desde soluciones sostenibles, de propuestas asociadas a la luminosidad, estudios de iluminación, diagnóstico y asistencia técnica, y montajes de sistemas fotovoltaicos.Aseguró, asimismo, que el propósito de los productos comercializados por Sitmic es la reducción de los consumos de energía, mediante el empleo de paneles solares, sumado al aporte de luminarias solares para grandes espacios como almacenes e industrias, lo cual "permite, incluso, un mejor aprovechamiento de la jornada laboral y un aumento en la calidad del trabajo".Por su parte, Carlos Miguel Bárzaga García, jefe de Proyectos de esa forma de gestión no estatal, reconoció a Sputnik la pertinencia y beneficio de ese tipo de luminarias solares en la mayor de las Antillas, sobre todo, para la iluminación en zonas rurales o de difícil acceso y su colocación en espacios como granjas, escuelas o talleres."La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios adquirió nuestros productos que ya tienen un impacto significativo en algunos de los aeropuertos del país y en su zona logística. Tenemos en catálogo de más de 200 luminarias, desde las domésticas hasta otras de mayor escala para establecimientos industriales y empresariales", argumentó.A su juicio, el tránsito hacia fuentes renovables de energía resulta trascendental para Cuba y añadió que importan esos insumos desde suministradores y fábricas en China. "Ellos constantemente actualizan la tecnología y nos permiten mantener un precio asequible, pues no existen intermediarios", dijo. Eficiencia energéticaEn declaraciones a Sputnik, Rusbel Álvarez Figueredo, especialista en comunicación institucional y marketing, expresó que la empresa privada Renova SURL, ubicada en la provincia de Camagüey, está dedicada propiamente a las energías renovables, a partir de la instalación, mantenimiento, asistencia técnica, garantía y reparación de sistemas de energía eólica y fotovoltaica.Además, según puntualizó, poseen tecnología de altas prestaciones que tributa a la eficiencia energética en viviendas, compañías o negocios, "como modo de contribuir con el ahorro, el bienestar ecológico y el desarrollo sostenible" mediante, sobre todo, iluminación led y equipos de informática y comunicaciones.A partir de soluciones innovadores y enfocados en la sustentabilidad, el progreso social y el crecimiento económico, Renova SURL acumula más de 213 servicios técnicos, 50 sistemas fotovoltaicos instalados y 280 clientes en la nación caribeña.Estrategia para el cambio de matrizVicente de la O Levy recordó, asimismo, que el país caribeño cuenta con una capacidad de 300 mega watts en energía solar fotovoltaica, 11,4 mega watts en energía eólica, 3 mega watts en pequeñas centrales hidroeléctricas, así como 62 mega watts en bioeléctrica, más de 2.000 unidades de bombeo solar en la ganadería, alrededor de 3.000 biodigestores y 1.000 autos eléctricos.La cooperación con China contribuye, actualmente, a la construcción de 92 parques solares, los cuales supondrían 2.000 mega watts al Sistema Electroenergético Nacional y favorecería el cumplimiento de la meta para 2030 de alcanzar el 30% de la generación con fuentes renovables de energía.Sobre el tema, el titular refirió que si bien es un "camino largo" los recursos llegan a la mayor de las Antillas de manera sistemática y marchan bien las inversiones en las provincias, como parte de los contratos para la instalación de esos parques solares hasta 2028, que han llegado de manera escalonada en decenas de contenedores trasladados por vía marítima.

