https://noticiaslatam.lat/20240926/no-es-momento-de-eludir-critican-ausencia-de-biden-tras-renuncia-a-candidatura-democrata-1157786540.html

"No es momento de eludir": critican ausencia de Biden tras renuncia a candidatura demócrata

"No es momento de eludir": critican ausencia de Biden tras renuncia a candidatura demócrata

Sputnik Mundo

Una columna de opinión publicada por el diario 'Financial Times' afirma que el abandono de funciones del presidente de EEUU tras haber sido obligado a... 26.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-26T03:30+0000

2024-09-26T03:30+0000

2024-09-26T03:30+0000

internacional

israel

hamás

líbano

ucrania

benjamín netanyahu

joe biden

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/08/1156702680_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_595742269ebb5d901ef610bc9d7ad1b0.jpg

El periodista menciona además la inacción de Biden frente a la escalada de Israel en Gaza y el Líbano, así como las continuas derrotas en el terreno de batalla de Ucrania.Biden, atrapado en una "situación contraproducente"Dado el contexto adverso para EEUU y sus aliados, Luce argumenta que "no es momento de eludir decisiones difíciles", añadiendo que, sin embargo, "eso es precisamente lo que está haciendo Biden", citando su falta de iniciativa para frenar los recientes ataques del gobierno de Benjamin Netanyahu, que han provocado la muerte de decenas de miles de civiles de territorios vecinos en aras de eliminar a Hamás e Hizbulá."La respuesta de Biden a los autoproclamados ataques preventivos de Netanyahu contra Hizbulá ha seguido el mismo curso que en Gaza. Biden cree que cuanto más cerca esté de Israel, más influencia tendrá sobre lo que hace. No hay pruebas de que esto funcione con Netanyahu", afirma el periodista.Se menciona además que ha quedado evidenciado el patrón de proporcionar a Israel todas las armas y el apoyo internacional que necesita, para que luego Netanyahu ignore cualquier sugerencia de cambio de estrategia o "línea roja" que el gobierno de EEUU le imponga, y que la Casa Blanca, pese a esto, le siga enviando el armamento a Tel Aviv para que sus soldados continúen con sus ataques indiscriminados.En ese sentido, la columna señala que la última "decisión cuestionable de Biden" es aceptar el argumento de Netanyahu de que Israel necesita escalar en el sur del Líbano para poder desescalar, un contrasentido en la línea del orwelliano "la guerra es la paz".Pese a este escenario de alto riesgo, Biden se sigue apegando al plan de apenas exhortar moderación a Israel, pese a que ya está claro que esa no es la intención de Netanyahu.Presencia militar de EEUU en Medio OrientePara peor, apunta el medio británico, en su ampliamente criticado discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado martes 24 de septiembre, Biden anunció que estaría reforzando la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, lo que proporciona a Israel una capa extra de protección para seguir ignorando los pedidos del mandatario de frenar la escalada bélica.Esto, además de poner en riesgo la seguridad de la región el mundo, es mala política para los demócratas y su candidata presidencial Kamala Harris, argumenta el diario, por lo que Biden está actuando en contra de los intereses del mundo, el país y su propio partido."Si Israel ocupara una franja del sur del Líbano para crear una zona de amortiguamiento contra la amenaza de Hizbulá –como algunos alrededor de Netanyahu están instando–, esto podría cambiar el clima electoral estadounidense. El aumento de los precios de petróleo afectaría la confianza del consumidor estadounidense, deshaciendo parte del efecto estimulante para la economía del recorte de medio punto porcentual de la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada", concluye la nota.

https://noticiaslatam.lat/20240925/biden-no-pudo-presentar-ningun-logro-que-haya-obtenido-con-su-discurso-ante-la-onu-1157777572.html

https://noticiaslatam.lat/20240925/discurso-de-biden-en-naciones-unidas-exhibio-un-presidente-derrotado-y-una-doctrina-agonizante-1157743736.html

israel

líbano

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, hamás, líbano, ucrania, benjamín netanyahu, joe biden, kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024)