Biden "no pudo presentar ningún logro que haya obtenido" con su discurso ante la ONU

De acuerdo a la publicación, cuya crítica a la alocución de Biden llama la atención al tratarse de un medio con una línea editorial favorable al Partido Demócrata, señala que el discurso final del mandatario, efectuado el pasado 24 de septiembre, no tuvo un recibimiento "particularmente cálido" en la sala, y hasta generó aburrimiento entre los presentes.La publicación señala que la indiferencia a su discurso y los exiguos aplausos que generó dejan algo claro: que el orden global que el mandatario había prometido revitalizar y reformar cuando llegó al poder ya no lo tiene en cuenta, y que el mundo "ya ha dejado atrás" a Biden.Esto no solo por la inminencia de su salida del poder, para la que todavía faltan cuatro meses, ni tampoco porque, desde ser forzado a renunciar a la reelección debido a su deteriorado estado cognitivo, el mandatario apenas haya aparecido en público y hasta la propia vice Kamala Harris, la abandera demócrata, reniegue de su gestión.La razón de esta indiferencia, argumenta la revista, es que ha quedado perfectamente claro con sus intentos de intervenir en conflictos alrededor del mundo —más recientemente, al no poder frenar la escalada de violencia de Israel contra Gaza y el Líbano—, con los cuales su Gobierno no ha logrado resultados. El artículo incluso cita una lapidaria frase de Walter Russell Mead, columnista del diario Wall Steet Journal, analizando la política exterior del demócrata: "Biden podrá amar la diplomacia, pero de seguro la diplomacia no lo ama a él".No ayuda, señala el medio, el hecho de que las Naciones Unidas, como presunto foro para resolver los problemas mundiales, "se está volviendo cada vez más irrelevante, como alguna vez le pasó a la Sociedad de las Naciones", en referencia al organismo mundial precursor de la ONU, disuelto luego de su fracaso para contener el estallido de la Segunda Guerra Mundial.En ese sentido, el medio señala que, pese a que el presidente de EEUU intentó ufanarse de una serie de presuntos logros internacionales a lo largo de su mandato, la realidad es que "por el momento, las cosas parecen desmoronarse más rápido de lo que Biden y su equipo pueden seguirles el ritmo"."Este era un discurso para dejar asentado su legado", dice en la nota Stephen Schlesinger, autor de 'Act of Creation', un libro sobre la fundación de la ONU."Biden no pudo presentar ningún logro que haya obtenido", afirmó el autor a la revista, que señala que el mandatario no anunció ninguna flamante propuesta para intentar resolver la guerra civil en Sudán o el enfrentamiento entre Israel con Hamás y Hezbolah, que ha dejado decenas de miles de muertos durante el último año.En ese sentido, Schlesinger señala que ningún gobierno en la historia de EEUU ha buscado tener más injerencia en Oriente Medio que la Administración Biden. Sin embargo, añade, no ha habido funcionarios estadounidenses que hayan tenido menos éxito que los de la actual presidencia del demócrata en conseguir alguna victoria o generar algún impacto positivo."Según fuentes diplomáticas, existe una fuerte sensación en Oriente Medio de que [Benjamin] Netanyahu] en particular ya no escucha en absoluto a Biden o a su equipo; al contrario, Israel seguirá adelante con su escalada hasta que el próximo presidente de Estados Unidos, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, preste juramento. Tanto para los israelíes como para los árabes, no hay ningún beneficio político en darle a Biden ningún tipo de victoria", concluye la nota.

