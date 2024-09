https://noticiaslatam.lat/20240921/milei-hablara-por-primera-vez-en-la-onu-sus-discursos-son-mas-partidarios-que-estrategicos-1157658880.html

Milei hablará por primera vez en la ONU: "Sus discursos son más partidarios que estratégicos"

Milei hablará por primera vez en la ONU: "Sus discursos son más partidarios que estratégicos"

21.09.2024

javier milei

onu

internacional

donald trump

💬 opinión y análisis

argentina

washington

nueva york

luis caputo

fondo monetario internacional (fmi)

Javier Milei viajará a Nueva York el 21 de septiembre para participar en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo, el presidente participará por primera vez en la cumbre multilateral. Por fuera de la participación en el organismo, la visita del mandatario estará marcada por la búsqueda de destrabar el diálogo con el Fondo Monetario Internacional.Acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, la canciller Diana Mondino y la secretaria general de la Presidencia —y hermana del presidente— Karina Milei, el líder libertario pasará cinco días en Estados Unidos. A diferencia de sus cinco visitas previas al país norteamericano —mayoritariamente ligadas a motivos personales o de afinidad ideológica— en esta ocasión la agenda del mandatario responderá mayoritariamente a compromisos de Estado.La gira presidencial se inscribe en un escenario particular por diversos motivos. En el tablero global resalta el conflicto en Oriente Medio, recrudecido por los últimos ataques de Israel a Hizbulá en el Líbano. En ese marco, el Gobierno argentino viene de alinearse detrás de Tel Aviv al haber votado contra una resolución de la ONU propuesta por Palestina, aprobada por una abrumadora mayoría de 124 votos a favor y 14 en contra.Simultáneamente, el mismo organismo deslizó una fuerte crítica contra la administración Milei, al alertar sobre el crecimiento de la pobreza infantil en medio del creciente desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a combatirla. A través del Comité de los Derechos del Niño, la organización expresó su "seria preocupación" por la "reducción de partidas presupuestarias" vinculadas a la contención social.Si bien el presidente argentino ha utilizado cada presentación de calibre internacional para despotricar contra "el colectivismo" y la Agenda 2030 —calificada como "socialista" durante su discurso en el Foro de Davos—, en esta oportunidad el marco internacional presenta caracteres específicos.Si bien Milei ha expresado en reiteradas oportunidades su apoyo abierto a Donald Trump, el hecho de que la cumbre de la ONU coincida con la recta final de la carrera electoral en Estados Unidos podría matizar el respaldo del argentino, atento al impacto que podrían surtir sus palabras, sobre todo, ante la actual Administración Biden.En segundo lugar, los interrogantes en torno al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la concreción de un nuevo acuerdo de financiamiento —el tercero en seis años— tiñen de incertidumbre la visita del mandatario. Las tensiones acumuladas parecieran haberse despejado tras la decisión del director del Hemisferio Occidental del Fondo —Rodrigo Valdés— de correrse de las conversaciones con Argentina, tras haber sido calificado de 'izquierdista' por Milei.Un panorama complejo"El mundo está absolutamente convulsionado, sobre todo a raíz del conflicto con Medio Oriente. Particularmente, Estados Unidos está muy preocupado por una potencial operación terrestre de Israel", dijo a Sputnik Gonzalo Fiore Viani, analista internacional y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Según el experto, "lo más esperable es que Argentina se alinee absolutamente detrás de Washington y Tel Aviv, como viene sosteniendo desde que asumió la presidencia Javier Milei".Consultado acerca de las críticas vertidas por el argentino hacia el multilateralismo en cada una de sus apariciones en instancias similares a la de la ONU, Fiore Viani apuntó que "seguramente Milei volverá a cargar contra la Agenda 2030 y el globalismo. Es esperable, incluso, que haya críticas a las Naciones Unidas.El elefante en la salaDe acuerdo al experto, la visita del presidente libertario resulta inescindible de la carrera electoral entre Donald Trump y Kamala Harris de cara a los comicios de noviembre. Si bien el argentino ha expresado en reiteradas oportunidades su apoyo explícito al candidato republicano, Fiore Viani sostuvo que las declaraciones del libertario "no van a tener incidencia en la campaña. Argentina no es un país en absoluto trascendental para la sociedad estadounidense".Según el especialista, "las elecciones en Washington pueden cambiar el panorama de la región en el mediano plazo. Sin embargo, probablemente Argentina sea uno de los países más afectados por los resultados: Estados Unidos tiene una presencia formidable en el Fondo Monetario Internacional, y si Trump gana, quizás Milei consiga a un potencial aliado para destrabar nuevos fondos del organismo".

argentina

washington

nueva york

javier milei, onu, donald trump, argentina, washington, nueva york, luis caputo, fondo monetario internacional (fmi)