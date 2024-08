https://noticiaslatam.lat/20240821/onu-expresa-preocupacion-por-uso-de-armas-nucleares-en-nueva-estrategia-de-eeuu-1156974291.html

ONU expresa preocupación por uso de armas nucleares en nueva estrategia de EEUU

ONU expresa preocupación por uso de armas nucleares en nueva estrategia de EEUU

ONU (Sputnik) — Los reportes sobre el posible uso de armas nucleares como parte de la nueva estrategia de EEUU ante una supuesta amenaza de China preocupan al...

"El secretario general está muy preocupado por el grave riesgo de que se utilicen armas nucleares", respondió Dujarric en rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre reportes de que el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó un plan estratégico nuclear clasificado que cambia el enfoque respecto a China. El portavoz de la ONU insistió en la importancia del diálogo y la diplomacia para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares. El referido informe, publicado por el diario The New York Times, señala que la nueva estrategia aborda las preocupaciones sobre posibles desafíos nucleares coordinados por parte de China, Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos. El documento estaría altamente clasificado y no tiene copias electrónicas, y se espera que Biden notifique al Congreso sobre la estrategia revisada antes de dejar el cargo, en enero próximo, según el informe. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por los informes sobre dicha estrategia, y afirmó que Washington promueve la narrativa de una "amenaza nuclear china" para evadir sus compromisos de desarme.

