¿Son factibles las metas planteadas en el presupuesto 2025 presentado por Milei?

¿Son factibles las metas planteadas en el presupuesto 2025 presentado por Milei?

17.09.2024

Javier Milei presentó el primer proyecto de presupuesto de su Gobierno. Frente a los legisladores dispuestos en el Congreso, el presidente se convirtió en el primer mandatario de la historia argentina en defender su "Ley de Leyes" de cara al parlamento, donde deberá ser aprobado para entrar en vigencia. La consigna rectora de su discurso fue un común denominador en toda su retórica: el ajuste fiscal es intocable."No hay nada más empobrecedor que el déficit (...). Por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal", dijo el mandatario frente a la misma legislatura que días atrás le propinó un duro revés al aprobar una ley de incremento de jubilaciones y presupuesto universitario, que Milei adelantó que vetaría.El anuncio más trascendental que ofreció el presidente fue la presentación de una nueva metodología de diseño presupuestario: sin importar la situación económica, "va a blindarse el equilibrio fiscal". Es decir que en caso de que la recaudación sea menor a la prevista, el gasto se achicará lo necesario para dar un resultado superavitario. "El déficit cero será nuestra piedra basal", prometió.Concretamente, el documento propuesto por el Gobierno proyecta que el año 2025 terminará con una inflación anual del 18,3%, la más baja en 20 años, y un dólar de 1.207 pesos. Ambas pautas resultan elocuentes.La primera porque supone una reducción sustancial respecto al 236,7% de inflación interanual actual; la segunda porque implica que el tipo de cambio apenas tendrá un leve aumento —actualmente se ubica en $982—, lo que lo posiciona por debajo de las cotizaciones paralelas y sin una actualización en línea con la inflación corriente, estacionada sobre el 4% por cuarto mes consecutivo.Si bien el norte fijado luce auspicioso, el presupuesto suele funcionar más como una hoja de ruta para el Gobierno que como una predicción exacta del devenir económico. La historia argentina reciente da cabal prueba de esto: en 2022, la Administración de Alberto Fernández asumió que la inflación del año entrante sería del 60% anual. Sin embargo, el 2023 terminó con un alza en los precios del 211,4%, más del triple de la estimada.Del 'Excel' a la realidad"Quedó claro que el único objetivo de la política económica es el superávit", dijo a Sputnik Florencia Gutiérrez, economista del Centro de Economía Política. La investigadora precisó que "el equilibrio tiene que cumplirse como sea, lo que significa que las partidas discrecionales —como los subsidios a la energía o el transporte y los salarios del sector público— van a ajustarse lo necesario para lograr lo propuesto".Consultada acerca del grado de factibilidad de las metas fijadas, Gutiérrez consideró que "el presupuesto luce bastante inconsistente. El Gobierno plantea una inflación mensual del 1,4%, y la pregunta es cómo lograría llegar a ese número sin un plan de estabilización ni la garantía de la llegada de dólares frescos".El capítulo de la inflación no es el único que despierta interrogantes entre los expertos. Ante un escenario de carencia de divisas y con una brecha cambiaria ubicada en torno al 30%, la posibilidad de una devaluación no puede ser descartada."Si la economía repunta, los importadores van a demandar más divisas: eso, sumado a los intereses de la deuda, puede complicar la acumulación de dólares. En ese marco es muy difícil que con esta recesión y las restricciones cambiarias vigentes las empresas realicen las inversiones previstas por el Gobierno", precisó.Sin embargo, la investigadora matizó el impacto simbólico del presupuesto, apuntando que "las proyecciones macroeconómicas siempre están sobreestimadas, y terminan funcionando más como una herramienta del Gobierno para adecuar las partidas del gasto que como un compromiso indeclinable".¿Orden y progreso?La presentación de Milei fue celebrada en todo el dispositivo oficialista. En diálogo con Sputnik, Julio Moreno, diputado nacional de La Libertad Avanza, destacó que "es algo absolutamente nuevo que primero se piense en los ingresos y después en los gastos. El presidente remarcó que el déficit cero es innegociable: esa es una novedad fundamental".Consultado acerca de la probabilidad de que el presupuesto sea aprobado por el Congreso, Moreno consideró que "no va a ser fácil, pero la oposición debe ser consciente de que el país no puede seguir así como venía. Los Gobiernos populistas han vaciado las cuentas públicas, y deben hacerse cargo de ello".

argentina

2024

