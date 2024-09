https://noticiaslatam.lat/20240911/frenemos-el-ajuste-organizaciones-sociales-se-movilizan-contra-veto-de-milei-a-los-jubilados-1157449417.html

"Frenemos el ajuste": organizaciones sociales se movilizan contra veto de Milei a los jubilados

Las calles de Buenos Aires se convirtieron en un hervidero. Miles de manifestantes provenientes de sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores confluyeron en una fuerte movilización frente al Congreso de la Nación para exigir a los diputados que frenaran el veto presidencial que derogó el aumento de las jubilaciones aprobado por ley días atrás en el mismo recinto.Mientras puertas adentro el Gobierno lograba blindar el veto firmado por Javier Milei, las inmediaciones de la Legislatura reunían a centenares de dirigentes críticos del ajuste fiscal desplegado por el Ejecutivo. Tras el éxito del oficialismo al frenar la jugada opositora, la policía avanzó directamente sobre los manifestantes."La concentración es masiva porque todos los argentinos deberíamos convencernos de la necesidad de defender a los jubilados. Estamos orgullosos de cómo respaldamos a los mayores, que son uno de los sectores más atacados por este Gobierno", dijo a Sputnik Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, uno de los principales gremios del país.La protesta se inscribió en un contexto particular. Semanas atrás, el Parlamento había sancionado por mayoría calificada —dos tercios de los legisladores, tanto diputados como senadores— la Ley de Movilidad Jubilatoria, que preveía una recomposición del 8% de los haberes que habían sufrido una drástica licuación al calor de fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración Milei.El presidente decidió vetar la ley alegando que ponía en riesgo el mentado equilibrio de las cuentas públicas. La sesión convocada en Diputados tenía un fin claro: echar por tierra el veto presidencial, para lo cual se necesitaba reunir nuevamente dos tercios de los votos. Sin embargo -en una maniobra quirúrgica- el oficialismo logró dividir a la oposición y evitar lo que hubiera sido una derrota legislativa inédita en democracia.Consultado acerca del cambio de postura de aquellos legisladores que originalmente impulsaron el aumento en las jubilaciones pero que no lo defendieron, permitiendo el triunfo del Gobierno, el referente opositor concluyó: "Milei es un corruptor que compró votos".Además de las organizaciones sociales y gremiales, distintos actores del ecosistema político opositor se hicieron presentes en la movilización. En diálogo con Sputnik, Gabriel Katopodis —ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Obras Públicas de la Nación (2019-2023)— resaltó que "están metiéndoles la mano en los bolsillos a los jubilados. Frenar el veto es ponerle un freno al ajuste".Una de las principales figuras que formaron parte de la protesta fue Axel Kicillof, gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires y uno de los principales referentes de la oposición a Milei. El dirigente cuestionó el veto presidencial y el ajuste a las jubilaciones: "Acá no hay un problema de si hay o no plata, sino para qué se usa y a quién se beneficia", advirtió.Puertas adentro del Parlamento, el éxito oficialista se debió a un errático comportamiento de contados legisladores opositores. Integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical -el partido autor del proyecto de ley de aumento a las jubilaciones- cambiaron su posición y, tras haber impulsado la medida originalmente, decidieron acompañar el veto presidencial. Uno de los diputados que cambió de opinión se reunió con Milei y resaltó la defensa del "equilibrio fiscal".Si bien la votación arrojó un resultado de 153 votos afirmativos para la ley -y apenas 87 negativos; es decir, en sintonía con el veto-, la oposición no logró llegar a los dos tercios necesarios (166 votos) para echar por tierra la medida firmada por Milei. El triunfo oficialista fue celebrado por el presidente, quien trató de "héroes" a los parlamentarios que lo acompañaron.

