La solución de dos Estados no es factible "por la escala de monstruosidad" de Israel

"La mayoría de ellos [los palestinos] ya no quieren una solución de dos Estados. Han perdido a familiares, amigos y conocidos. (...) No les queda nadie más en la vida que ellos mismos. ¿Creen que los palestinos aceptarían una solución de dos Estados? Si unos pocos palestinos están de acuerdo, la mayoría no", subraya.Los israelíes "son monstruos, que siguen violando el derecho internacional y siguen matando a palestinos", denuncia la investigadora."No habrá más una solución de dos Estados. Ya no está sobre la mesa. Quienes están presionando por ella ahora son la Unión Europea, algunos Estados occidentales y Arabia Saudita (...) Ahora no es factible en absoluto debido a la cantidad de muertes y la escala de monstruosidad que los israelíes han demostrado hacia los palestinos", declara.En este sentido, cree que los israelíes "continuarán con sus monstruosas acciones". Pero, señala que "no son tan estúpidos", ya que están librando guerras en sus áreas del sur y del centro. "Estamos hablando de Gaza y Cisjordania. Hasta que no terminen con ellos, no se van a dirigir hacia el frente norte, que es el sur del Líbano", indica.La experta asevera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, necesita esta guerra continua para mantenerse en el poder.Si los israelíes amplían el frente, involucrarían también a los estadounidenses, pero eso no ocurrirá hasta octubre o noviembre de 2024 como pronto, advierte."Hizbulá se ha preparado para la guerra desde 2006. En 2000, después de que los israelíes se retiraran del Líbano, [Hizbulá] dijo que esperaba que los israelíes tomaran represalias por su fracaso. [Israel] lo hizo en 2006 y volvió a fracasar. Por lo tanto, Hizbulá se está preparando para otra gran guerra", resume la analista.El 11 de septiembre, unos 40 proyectiles cruzaron desde el Líbano hacia Israel, informó Sputnik citando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En este contexto, la investigadora aclara que se trata de "una calma cautelosa con una respuesta de tipo ojo por ojo".Un reciente ataque del movimiento Hizbulá contra la base de la unidad de inteligencia 8200 Glilot, en los suburbios de Tel Aviv, causó la muerte de 22 militares israelíes y dejó 74 heridos. Hizbulá lanzó un ataque masivo contra objetivos del Ejército del país hebreo a finales de agosto, en respuesta a la muerte del alto comandante del movimiento islamista, Fuad Shukr, durante un ataque de la aviación israelí contra un suburbio de Beirut.

