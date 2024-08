https://noticiaslatam.lat/20240826/hizbula-lanzo-mas-de-200-cohetes-contra-el-norte-de-israel--1157060409.html

Hizbulá lanzó más de 200 cohetes contra el norte de Israel

Hizbulá lanzó más de 200 cohetes contra el norte de Israel

Sputnik Mundo

El movimiento islamista Hizbulá lanzó el 25 de agosto unos 230 cohetes y más de 20 drones contra el norte de Israel, declaró el portavoz de las Fuerzas de... 26.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-26T03:10+0000

2024-08-26T03:10+0000

2024-08-26T03:10+0000

defensa

israel

🛡️ zonas de conflicto

líbano

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/18/1157048392_0:20:2730:1556_1920x0_80_0_0_c886bb5007c69af85e10f5c2e9bade76.jpg

La declaración de Hagari, publicada en el sitio web de las FDI, dijo que durante el ataque de la mañana en el Líbano, alrededor del 90% de los objetivos alcanzados por las FDI fueron cohetes de corto alcance disparados contra el norte de Israel. El portavoz también señaló que no hubo ataques contra bases de las FDI ni en el norte ni en el centro del país."Hizbulá solo consiguió lanzar unos 230 cohetes y más de veinte vehículos aéreos no tripulados. La mayoría de ellos cayeron en su camino hacia territorio israelí, aterrizaron en zonas abiertas o fueron interceptados por los sistemas de defensa de la Fuerza Aérea israelí y los buques de la Armada israelí", dijo el portavoz. El portavoz de las FDI añadió en un comunicado que las fuerzas estaban en alerta máxima. Hizbulá e Israel intercambiaron ataques con cohetes el domingo. Hizbulá dijo que había disparado más de 320 cohetes y docenas de vehículos aéreos no tripulados, alcanzando 11 objetivos militares israelíes, incluidos los de los Altos del Golán controlados por Israel. El ataque masivo de Hizbulá fue una respuesta a la reciente muerte de un alto comandante de ese grupo, Fuad Shukr, en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut.

https://noticiaslatam.lat/20240825/jordania-alerta-sobre-una-guerra-regional-tras-ataques-entre-israel-y-hizbula-1157059605.html

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, 🛡️ zonas de conflicto, líbano