Trabajadores del Poder Judicial mexicano acudirán a instancias internacionales para frenar reforma

Entre los organismos a los que se acercarán, Fuentes mencionó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La justicia no puede ser comprada, manipulada, ni cooptada. Vamos a luchar no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen", subrayó la directora general de la Jufed en un mitin realizado afuera de la sede del Senado mexicano, ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.Tanto la Jufed como gran parte de los trabajadores del Poder Judicial mexicano, así como ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantienen un paro de labores desde mediados de agosto, en protesta por la iniciativa para reformar este sector.En las primeras horas de este 11 de septiembre de 2024, la Cámara Alta mexicana aprobó, con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones, la propuesta enviada en febrero por el presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, para hacer modificaciones al Poder Judicial.El siguiente paso para la reforma es que sea revisada y aprobada por los congresos de los 32 estados que conforman el territorio mexicano. Cuentan con solo 180 días para hacer cambios. El primero que ya dio el visto bueno fue el Poder Legislativo de Oaxaca, en el sur del territorio mexicano.Si el dictamen judicial avanza tras obtener el voto de, al menos, 17 entidades federativas, se devolverá al Poder Ejecutivo, para se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea ley.

