https://noticiaslatam.lat/20240909/amlo-niega-que-las-inversiones-extranjeras-disminuyan-por-reforma-al-poder-judicial-mexicano-1157392044.html

AMLO niega que las inversiones extranjeras disminuyan por reforma al Poder Judicial mexicano

AMLO niega que las inversiones extranjeras disminuyan por reforma al Poder Judicial mexicano

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que las inversiones extranjeras estén disminuyendo durante la discusión de la iniciativa para... 09.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-09T18:33+0000

2024-09-09T18:33+0000

2024-09-09T18:33+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

reforma judicial

poder judicial

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/09/1157390426_0:220:1386:1000_1920x0_80_0_0_0d4e754fbbb3ce5b7c875df66df4b4af.jpg

"No es cierto [que las inversiones se estén frenando]. Al contrario, están llegando más", apuntó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano también indicó que medios como los estadounidenses Wall Street Journal, New York Times, Washington Post y el británico Financial Times solo buscan denostar el proyecto y, sobre todo, defender los intereses de las compañías estadounidenses."Son pasquines. Es muy lamentable que esos periódicos que, supuestamente, son serios. Pero más que nada, son famosos y no profesionales. [Además] tienen un problema de origen: defienden y protegen los intereses de las grandes corporaciones económicas y financieras. Eso les quita profesionalismo y objetividad", acusó.Esto se da después de que el WSJ publicara una editorial donde menciona que la reforma judicial mexicana preocupa a los empresarios extranjeros, debido a que consideran que los jueces pueden depender de cuestiones políticas.El 8 de septiembre de 2024, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado mexicano avalaron la iniciativa. El siguiente paso es la discusión y aprobación en el pleno de la Cámara Alta, la que podría ocurrir esta semana.Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, dijo que aún falta resolver la parte jurídica del asunto, esto luego de la suspensión que promovieron, a través de amparos, varios jueces locales, sobre el debate de este proyecto.El 4 de septiembre, la Cámara Baja avaló la propuesta con 357 sufragios a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la que obtuvo el visto bueno en general y en particular.Mientras tanto, continúa el paro de labores por parte de los empleados del Poder Judicial, que arrancó el 19 de agosto, en contra de la reforma en este sector y suma a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

https://noticiaslatam.lat/20240906/jueces-sin-rostro-en-mexico-una-propuesta-que-protege-o-que-vulnera-derechos-1157293873.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, suprema corte de justicia de la nación (méxico), reforma judicial, poder judicial, 📈 mercados y finanzas