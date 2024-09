https://noticiaslatam.lat/20240905/el-paro-de-ministros-de-la-corte-de-mexico-un-mensaje-politico-con-poca-claridad-1157258897.html

El paro de ministros de la Suprema Corte de México: ¿un "mensaje político" con poca claridad?

El paro de ministros de la Suprema Corte de México: ¿un "mensaje político" con poca claridad?

Sputnik Mundo

El paro de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México es un mensaje político contra la reforma judicial, pero podría no tener... 05.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-05T01:20+0000

2024-09-05T01:20+0000

2024-09-05T01:20+0000

américa latina

poder judicial

méxico

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

💬 opinión y análisis

yasmín esquivel

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/04/1157278712_0:204:2000:1329_1920x0_80_0_0_82f8e766b435603dbe42f559296adfd8.jpg

En un hecho histórico en la historia del país latinoamericano, ocho de los 11 ministros del máximo tribunal de México avalaron sumarse al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, en rechazo a la reforma judicial que propone el Gobierno de López Obrador y que podría ser aprobada muy pronto en el Congreso. ¿Pero qué significa realmente este paro de labores y qué efecto podría tener en el futuro del Poder Judicial mexicano? Para Maximiliano García Guzmán, doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la decisión es "un mensaje de carácter político" que pretende expresar un desacuerdo con la reforma. Sin embargo, dice, "los ministros deben tener presente que, al ser un proceso que está en marcha en el Poder Legislativo, ellos no pueden intervenir todavía". El experto recuerda que, a pesar de que ocho de los 11 ministros de la Corte mexicana frenaron sus labores, no han dejado suficientemente detalladas las razones por las que lo hicieron.En este sentido, el maestro en derecho por la UNAM, Eduardo Leal, expone que la suspensión de las actividades en la Corte mexicana denota una manera de enfrentarse al Poder Ejecutivo y mostrar su desacuerdo. "Demuestran que no se sujetan [al Ejecutivo] y a los posibles efectos que pudiera traer esta reforma, por ejemplo, en la elección popular de los jueces, ministros y magistrados [que propone la reforma]", precisa en una charla para este medio.Esta es la primera vez en la historia del país latinoamericano que los integrantes de este organismo frenan sus actividades a manera de protesta."Se suspenden las sesiones de las Salas, del miércoles 4 de septiembre, y del Pleno, del jueves 5 siguiente, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta el lunes 9 de septiembre del año en curso. Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia", se lee en un comunicado emitido por el órgano judicial.Las ministras que votaron contra esta suspensión de labores fueron Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes aludiendo diversas violaciones a las leyes mexicanas, así como un freno al derecho que tiene la población al acceso a la justicia.¿El paro de los ministros es válido?Esquivel, Batres y Ortiz refirieron en un comunicado que el paro de labores podría derivar en la destitución o inhabilitación de los ministros en el servicio público mediante juicio político, como lo contempla la Constitución Política de México.Igualmente, las ministras que se opusieron a esta protesta dieron a conocer que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los servidores públicos incurren en responsabilidad al dejar "de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo".No obstante, los expertos consultados por Sputnik destacan que el paro es válido, pero depende de la claridad de su protesta."[Dependiendo el motivo de la suspensión de labores], no habría algún impedimento en esta manifestación. El sentido que, hasta el momento, le están dando [al paro], está más relacionado con la iniciativa judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el documento [de la Corte donde anuncian el cese de actividades] no es preciso al respecto", ahonda García Guzmán.Mientras tanto, Leal alude que las leyes mexicanas no son tan específicas sobre si los ministros pueden suspender sus labores.Diferencias al interior de la CorteDesde enero de 2023, cuando Norma Piña fue nombrada ministra presidenta de la Suprema Corte mexicana, las confrontaciones dentro y fuera del órgano judicial han sido constantes. Al exterior, el mayor roce ha ocurrido con López Obrador, con quien sostiene una tensa relación después de que la Corte impidió que la Guardia Nacional quedara bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Pero, al interior, la rispidez ha existido principalmente por la falta de consenso entre Piña y las ministras Batres, Ortiz y Esquivel. Ahora, con el paro de labores al que ellas no se sumaron, las divisiones aumentarán, vaticinan los especialistas."[Las ministras que se oponen a la suspensión de labores] podrían ejercer mucha presión hacia Piña. Incluso, anteriormente, Esquivel solicitó la renuncia de la ministra presidenta", recuerda Leal. Para García Guzmán, la situación refleja cómo se separan las dos salas que conforman a la Corte mexicana.Pero, estas divisiones, "nos invitan a examinar con mayor detalle la propuesta de reforma judicial, donde una homogeneidad podría ser muy sospechosa. Las decisiones en [este organismo] deben ser colegiadas, ya que se necesita plantear diferentes puntos de vista. Lo que está ocurriendo podría abonar también a mostrar cómo se fijan posturar, se escuchan argumentos y, a partir de ahí, se toman decisiones", dice el también profesor de la UNAM.La sociedad, la más afectadaAdemás de mayor alejamiento entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, otra de las secuelas que conlleva el paro de todos los trabajadores del Poder Judicial es el retraso en los trámites que la sociedad necesite concluir."No hay una consecuencia que afecte los derechos de quienes están en alguna situación judicial porque no corren los plazos. Pero, por otro lado, detiene los procesos donde la ciudadanía busca obtener algo de justicia [respecto a temas legales]", aclara Leal.No obstante, ello deja algunas reflexiones no solo sobre la suspensión de labores de la Corte, sino a la tensión nacida del debate por la iniciativa de reforma al Poder Judicial."Es muy claro que no solo en México, sino en Latinoamérica, tanto la Corte como los congresos y las policías aún son las instituciones en las que menos confía la población. Eso ha faltado dentro de los argumentos de quienes están en contra de la propuesta; les falta más crítica sobre la necesidad de una reforma. En ese aspecto, el bloque opositor [en el Poder Legislativo] debía buscar un punto medio, señalando la revisión detallada del dictamen", rescata García Guzmán.Para concluir, los expertos dicen que una manera de frenar estas confrontaciones es que los legisladores dejen muy clara la hoja de ruta de la reforma al Poder Judicial y se muestren los detalles que se ajusten a la misma en el Congreso de la Unión.

https://noticiaslatam.lat/20240903/diputados-mexicanos-deben-sesionar-en-un-deportivo-debido-a-protestas-contra-la-reforma-judicial-1157254699.html

https://noticiaslatam.lat/20240904/se-convirtieron-en-paladines-de-la-legalidad-amlo-critica-paro-de-ministros-de-la-corte-mexicana-1157277749.html

https://noticiaslatam.lat/20240822/una-reforma-y-una-gran-inconformidad-que-hay-detras-del-paro-del-poder-judicial-en-mexico-1156947143.html

https://noticiaslatam.lat/20240827/amlo-declara-en-pausa-relacion-con-embajador-de-eeuu-en-mexico-por-criticas-a-la-reforma-judicial-1157093236.html

https://noticiaslatam.lat/20240615/no-solo-es-la-reforma-al-poder-judicial-estas-son-las-iniciativas-que-impulsara-sheinbaum-1155438982.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

poder judicial, méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico), 💬 opinión y análisis, yasmín esquivel, política