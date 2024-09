https://noticiaslatam.lat/20240910/se-enfria-el-apoyo-a-harris-encuesta-da-ventaja-a-trump-previo-al-debate-1157403940.html

¿Se enfría el apoyo a Harris?: encuesta da ventaja a Trump previo al debate

La encuesta, publicada el domingo 8 de septiembre por The New York Times, exhibe al exmandatario Donald Trump recuperando la delantera en la contienda presidencial de EEUU, luego de casi 6 semanas de euforia democrática tras la salida del presidente Joe Biden a causa de su hundimiento en las encuestas tras su criticado desempeñó en el debate presidencial de finales de junio.El estudio parece confirmar lo que varios analistas venían afirmando en los últimos días: que la excitación alrededor de Kamala Harris parece haberse enfriado y que su falta de definición con respecto a varios temas claves y su dificultad para distanciarse de un Gobierno impopular en el que ocupa la vicepresidencia le está poniendo techo a su intención de voto.En ese sentido, casi un tercio de los encuestados dijeron que les gustaría saber más sobre las propuestas de Harris, quien ha sido criticada, incluso desde las páginas de medios históricamente vinculados al Partido Demócrata como The New Yorker y el propio The New York Times, por intentar hacer una campaña basada en "buenas energías" en lugar de ideas o soluciones.De acuerdo con el sondeo, uno de los aspectos que ha perjudicado más a Harris es la percepción negativa de los votantes del estado de la economía, que el 51% de los consultados calificó de "mala".En ese sentido, el 56% de los votantes registrados dijeron que Trump haría un mejor trabajo manejando la economía, precisamente uno de los temas en el que la campaña del republicano ha venido haciendo más énfasis, junto a las críticas a la inmigración ilegal récord registrada en el Gobierno de Biden.La propia Harris se ha mostrado crítica del manejo económico de la actual administración demócrata, diciendo que propondrá un congelamiento del precio de los alimentos en los supermercados, que vieron su mayor aumento en las últimas cuatro décadas durante el Gobierno del presidente Biden.Trump ha respondido a la propuesta diciendo que Harris no puede prometer hacer algo cuando no ha logrado controlar la inflación en los 3 años y medio que lleva de gobierno, además de sugerir que se trata de una iniciativa de carácter "comunista".Si bien Harris intentó posicionarse como la candidata del cambio durante la Convención Nacional Demócrata que se realizó hace dos semanas en Chicago, de acuerdo a la encuesta, la mayoría de votantes —un 61% de los encuestados— consideran que el político que representa el cambio entre las dos opciones presidenciales Trump.En tanto, apenas un 40% de los consultados dijeron que Harris representa el cambio, algo que casi dos tercios de los votantes en EEUU dicen que el país necesita, ya que "se encuentra en el camino equivocado".Estos datos llegan además a horas de la realización de uno de los eventos más importantes del ciclo electoral, el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, que se realizará este martes 10 de septiembre en la ciudad de Filadelfia y será transmitido por la cadena ABC.

