Harris hace campaña como moderada, pero en el Senado se posicionó "en la extrema izquierda"

El medio afirma que la actual vicepresidente y candidata presidencial demócrata está intentando "enterrar" sus votaciones a favor de algunas de las políticas más izquierdistas de la historia reciente de EEUU, pero argumenta que esta estrategia no le funcionará ya que hay demasiadas pruebas de su trayectoria como una política ultraliberal.De acuerdo con la publicación, Harris estableció uno de los récords de votación más liberales entre todos los demócratas cuando sirvió como senadora junior de California, superando incluso al autoproclamado senador socialdemócrata Bernard Sanders, de Vermont.En ese sentido, el diario señala que el sitio Voteview, operado por la Universidad de California y que lleva la cuenta del historial legislativo de cada representante del Congreso en EEUU, calificó a la abandera demócrata como "más liberal" que el 99% de los miembros del Senado durante su mandato de 2017 a 2021."Si bien Harris está intentando hacer campaña como moderada, el análisis de su historial económico no respalda esa etiqueta", escribió Judge Glock, director de investigación e investigador principal del Instituto Manhattan y editor colaborador de la publicación del instituto, City Journal.En ese sentido, el diario advierte lo que muchos analistas, tanto desde la izquierda como de la derecha, han señalado sobre el reciente giro discursivo e ideológico de Harris desde que reemplazó al presidente Biden al frente de la fórmula demócrata para la presidencia."Harris ha dejado muy atrás su historial legislativo al embarcarse en la campaña presidencial", asegura el Washington Times, agregando que la campaña de la candidata demócrata es consciente que una plataforma similar a la del senador Bernie Sanders no conectará con los votantes de los swing-states, que son mayoritariamente blancos, de clase obrera y con baja educación universitaria, a quienes debe ganar para derrotar a su oponente, el expresidente y abanderado republicano Donald Trump.Harris ha participado en mítines en Pensilvania, Wisconsin, Georgia y otros estados en disputa, y allí no se jacta de su historial de votación progresista como vicepresidente ni de las leyes que copatrocinó mientras estuvo en el Senado o sus propuestas durante su fallida candidatura presidencial en 2019.Sin embargo, el diario advierte que la semana pasada, durante su discurso de campaña en Pittsburgh, Harris no mencionó esa propuesta ni un plan de 2019 de su autoría que habría requerido una economía libre de carbono para 2030, eliminado los automóviles que funcionan con gasolina y puesto fin a todos los nuevos arrendamientos de fracking, una actividad clave de la economía del estado.En cambio, Harris sí prometió durante su intervención apoyar a los pequeños negocios, luchar por la clase media e implementar políticas para frenar la inflación y el aumento de precios, confirmando su giro por una plataforma más centrista en lugar de progresista.Señalando otra de sus contradicciones, el artículo recuerda que Harris hace campaña hablando de tener la fuerza militar más letal del mundo y asegurando que fue dura con los criminales al ocupar el puesto de fiscal general de San Francisco primero, y luego del estado de California.Sin embargo, durante su paso como senadora y votando en la Cámara alta como vicepresidente, apoyó el nombramiento de funcionarios que impulsaban la despenalización de muchos delitos."Harris, por ejemplo, rompió un empate en el Senado en 2021 para confirmar a la fiscal de distrito liberal de Boston, Rachael Rollins, como fiscal federal para Massachusetts (quien) hizo campaña para el puesto prometiendo que el robo en tiendas, la posesión de drogas, la destrucción de propiedad, algunas infracciones de tránsito y la resistencia al arresto ya no serían procesados", señala el diario.El diario recuerda que Rollins renunció en 2023 después de que el inspector general del Departamento de Justicia determinó que ella filtró información que no era pública a los medios para dañar a un adversario político.El historial de votación progresista de Harris en el Senado se extiende también a la inmigración ilegal, destaca el medio, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de EEUU y una crisis que la demócrata ha prometido resolver si es elegida presidenta adoptando una postura mucho más dura. Esto, se concluye, tampoco es consistente con lo que ha sido históricamente su postura, desde haber estado a favor de despenalizar los cruces ilegales cuando fue candidata presidencial en el 2019, hasta su actual gestión como vicepresidenta del Gobierno que registró el mayor número de llegadas de inmigrantes ilegales."En su campaña electoral, Harris promete ahora ser dura en materia de seguridad fronteriza y firmar un proyecto de ley que no logró obtener suficiente apoyo bipartidista para ser aprobado por el Congreso. La medida incluye más de 20 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, incluido fondos para contratar 1,500 miembros adicionales de personal de Aduanas y Protección Fronteriza", concluye la nota.

