Milei promete "no abandonar" a la industria argentina en medio de la caída del sector

04.09.2024

Ante cientos de empresarios, el presidente argentino Javier Milei cerró el acto organizado por la Unión Industria Argentina (UIA) en virtud del Día de la Industria. Mientras el sector atraviesa una delicadísima coyuntura -signada por el desplome de las ventas debido a la recesión-, el mandatario prometió a los principales dirigentes fabriles que su Gobierno "no los va a dejar tirados"."Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas sean lo más competitivas posibles", aseguró Milei, quien añadió que la liberalización se basa en el objetivo de "hacer de Argentina el país más libre del mundo, porque sabemos que los argentinos pueden competir de igual a igual con los mejores".El discurso frente a gran parte del establishment nacional se inscribió en un escenario por demás sensible en el sector. En medio de la drástica recesión disparada al calor del ajuste fiscal desplegado por el Gobierno, la industria se derrumbó un 20,1% interanualmente, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con caídas que superan el 36% en rubros particulares.Además de reflejar la gravedad de la coyuntura económica, la situación al interior de las fábricas es de impacto directo en términos sociales: las pequeñas y medianas empresas (PyMES) explican más del 80% de los puestos de trabajo registrado del país. El declive en el consumo en dichas entidades supone una pauperización de los indicadores macroeconómicos.En primera persona"Muchos de los industriales que aplaudían a Milei en el acto oficial son los que hoy están sufriendo las consecuencias del ajuste fiscal desplegado", dijo a Sputnik Marcelo Ruiz, empresario textil. El entrevistado remarcó que "entre agosto de 2023 y agosto de este año las ventas cayeron más del 40%. Es realmente complejo mantener abierta la fábrica y a sus trabajadores".El empresario no vislumbra un cambio de tendencias. "Nada indica que esto vaya a mejorar. En estos momentos empezamos a tener sobreproducción, con lo cual empezamos ya estamos frenando la fabricación para poder empezar a vender un poco de stock", apuntó.Lo que sucede a un lado del mostrador halla su correlato directo puertas adentro de las firmas. Quienes mejor lo saben son sus trabajadores. En diálogo con Sputnik, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica -uno de los gremios más importantes del país- señaló: "Estamos con mucha preocupación e incertidumbre. Las pequeñas empresas están sufriendo la destrucción de la demanda".El gremialista consideró que "estamos asistiendo a una destrucción del tejido industrial del país. Hay miles de trabajadores cuyo puesto de trabajo pende de un hilo”.El costo del ajusteMás allá de la presión puesta sobre el desempleo, lo cierto es que los salarios enfrentan una coyuntura por demás adversa. Tras negociaciones con las cámaras empresariales, el ingreso básico de los trabajadores nucleados en la UOM fue fijado en $710.000 (910 dólares a tipo de cambio paralelo), incluso por debajo de la canasta básica que define la línea de pobreza de una familia tipo (ubicada en $900.000; unos 690 dólares).La lectura del gremialista en torno al rumbo adoptado por el Ejecutivo es compartida por Ruiz. Según el empresario, "los países desarrollados son aquellos que han apostado a la industria; en cambio, Argentina está mirando para otro lado. El ajuste que propone Milei -para ordenar la macroeconomía- está destruyendo a la microeconomía, que es la que afecta directamente a los pequeños empresarios y a los trabajadores"."Pocas veces atravesamos una situación de esta magnitud, con caídas tan severas en la actividad. El achicamiento del Estado que impulsa Milei está destruyendo miles de puestos de trabajo, y por eso llama la atención que haya decidido participar del Día de la Industria", espetó Ruiz.

