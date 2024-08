https://noticiaslatam.lat/20240816/milei-busca-redefinir-el-presupuesto-anual-argentino-bajo-un-deficit-cero-es-viable-1156877864.html

Milei busca "redefinir" el presupuesto anual argentino bajo un "déficit cero": ¿es viable?

A un mes de la fecha límite para que el Gobierno argentino envíe el texto al Congreso, el presidente argentino, Javier Milei, aseguró que buscará "rediseñar" la manera en que se elabora el proyecto de Presupuesto Nacional para garantizar que cumpla con la promesa de "déficit cero" marcada como una prioridad para el mandatario.Durante su alocución en la conferencia Council of The Americas en Buenos Aires, Milei enfatizó que su Gobierno modificará la forma en que se suelen elaborar las leyes de Presupuesto. El mandatario apuntó, según consignó el diario Ámbito, que "hasta ahora se determinaban los gastos, se presentaba una hipótesis de ingreso en función del crecimiento y la inflación estimada" y a partir de eso se determinaba el resultado financiero.El nuevo mecanismo defendido por Milei "parte de la hipótesis del déficit cero", haciendo un camino a la inversa del tradicional. "Para que el déficit sea cero, el resultado operativo debe ser igual a los intereses. Una vez que aseguramos que el resultado primario sea igual a los intereses, se determinarán los ingresos. Eso tendrá que ver con el crecimiento del PBI y de la inflación", sostuvo el presidente argentino ante los empresarios.El experto consideró que la propuesta se corresponde con "la imaginación que hay en la fuerza de Gobierno de que el Estado debe anularse en la economía" y que, teniendo déficit cero, se asegura no emitir más dinero. Sin embargo, apuntó que no tener déficit "no anularía la emisión monetaria", ya que también pueden darse fenómenos inflacionarios como consecuencia de "devaluaciones, cambios en los precios internacionales o cuellos de botella a nivel productivo", entre otras.Cantamutto remarcó que el presupuesto es, precisamente, "una presuposición" de lo que sucederá en el ejercicio fiscal siguiente, por lo que su elaboración debería tener "cierta capacidad de readecuarse" a posibles variaciones. Un presupuesto rígido como el planteado por Milei asume, de acuerdo al analista, que "conocemos perfectamente el futuro o que ante cualquier eventualidad sencillamente habrá que resignarse a lo que ocurra".El analista ilustró que, bajo la misma analogía de que el Estado funciona como un hogar familiar, la postura de Milei sería equivalente a "armar un presupuesto para un viaje pero luego tener un accidente y no atenderse porque no estaba en los planes iniciales".Así las cosas, el presupuesto de Milei para 2025 —que deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre— "congela ciertas prioridades" hacia el futuro, por lo que "afectará en particular a las personas que cobran jubilaciones, a quienes trabajan en el Estado, a quienes se dedican a la investigación y la educación y a las acciones para garantizar los derechos de las infancias, las mujeres y las disidencias de género".Cantamutto consideró también que la idea de un presupuesto basado en el "déficit cero" tampoco es novedosa en Argentina. En ese sentido, recordó que el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) presentó al Congreso en julio de 2001 un proyecto de Ley de Déficit Cero que establecía que los gastos no podían ser mayores que los ingresos. Para Cantamutto, aquella norma no solo no evitó la crisis social y política que se desataría en diciembre de ese año, sino que "terminó de suturar el quiebre político de ese Gobierno".La esperanza de "rollear la deuda"Con un presupuesto rígido como el ideado por Milei, Cantamutto opinó que el plan económico del presidente argentino depende exclusivamente del ingreso de dólares.Cantamutto enfatizó que el Ejecutivo no tiene asegurado qué ingresos tendrá por estas vías de cara al próximo año, a pesar de que busque "mostrar fortaleza" alegando que ya tiene previstos todas las erogaciones que debe hacer en 2025 por concepto de deuda.En efecto, Milei dijo ante los asistentes al Council of the Americas que "el resultado fiscal está garantizado" y que su gestión ya ha "garantizado el roll over de la deuda para parte del año que viene".El experto explicó que el concepto de roll over no es otro que renovar la deuda que Argentina ya tiene. Pero, mientras el mandatario aseguró en el evento que "rollear la deuda no es nueva deuda", Cantamutto recordó que el concepto debería traducirse como "tomar deuda nueva para pagar deuda vieja".

