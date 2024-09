https://noticiaslatam.lat/20240905/es-extrapolable-por-que-la-izquierda-espanola-repudia-el-fenomeno-de-sahra-wagenknecht-en-alemania-1157298319.html

¿Es extrapolable? Por qué la izquierda española repudia el fenómeno de Sahra Wagenknecht en Alemania

La irrupción electoral del BSW, un partido alemán de izquierda contrario a surtir de armas a Ucrania y favorable a un mayor control migratorio, provoca fuertes... 05.09.2024, Sputnik Mundo

Las elecciones celebradas el 1 de septiembre en dos regiones del este de Alemania, arrojaron como inusitado resultado la victoria de los derechistas extremos de Alternativa para Alemania en el lander de Turingia y un segundo puesto en el de Sajonia, casi a la par con los conservadores de la CDU. Pero también hubo otra irrupción de signo contrario: el tercer lugar en ambos territorios de un partido nuevo — los izquierdistas del BSW.Acrónimo de Alianza Sahra Wagenknecht, el BSW parece tomar el liderazgo político del espectro ideológico que se sitúa a la izquierda de la socialdemocracia alemana, superando a Die Linke. Está liderado por una política de amplia trayectoria, Sahra Wagenknecht, que luego de encabezar una escisión en Die Linke, el partido fundado en 2007 a partir de la unión entre los antiguos sectores comunistas de la RDA y el sector más a la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán (PSD), ahora sobrepasa a sus antiguos compañeros.Pero algunos de los postulados del BSW suscitan arduos debates en Alemania e incluso en el seno de Europa, dado que Sahra Wagenknecht es firme defensora de abordar la cuestión migratoria a través de un control regulado, es contraria a enviar armas a Ucrania, aboga en contra del rumbo hacia la militarización de la economía del país y a favor de restablecer las relaciones con Rusia, y denuncia el apoyo explícito de Berlín a Israel. Estas posturas han valido que se la catalogue como una política "xenófoba" y "prorrusa". Se la acusa de liderar una izquierda con posiciones propias de la ultraderecha.En España se ha descrito al BSW como "izquierda iliberal", "rojipardos" e incluso "populistas de izquierda". Entre las formaciones situadas ideológicamente a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), el éxito de Sahra Wagenknecht se asume con recelo. En Canal Red, medio vinculado a Podemos, su presentador y exlíder de esta formación, el exvicepresidente Pablo Iglesias, describió el fenómeno de Sahra Wagenknecht como "deriva de la izquierda hacia un lugar un tanto oscuro".En Sumar, integrante junto al PSOE de la actual coalición de Gobierno en España, alertan del riesgo de adoptar marcos discursivos de la derecha en materia de inmigración. "Más aún si se habla de deportaciones", subrayó en rueda de prensa Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de Sumar, en referencia a Pedro Sánchez.Ambas formaciones, Podemos y Sumar, adscriben al BSW valores de ultraderecha como la "criminalización de los inmigrantes" y no dudan en calificar sus propuestas de "racistas". Pese a reconocer que su irrupción en Alemania se debe a la incapacidad de la izquierda de ofrecer soluciones a problemas como la inseguridad económica, ambos partidos estiman que el ejemplo de Sahra Wagner no es extrapolable a España.La inmigración como claveLos postulados que defiende el BSW están claramente definidos en Los engreídos, obra ensayística que Sahra Wagenknecht publicó en 2021 y donde se denuncian las causas del alejamiento de las clases populares de la política en general y de la izquierda en particular, un desencanto del que la ultraderecha saca rédito electoral.El "liberalismo de izquierdas", así lo denomina Wagenknecht, no conecta ni con sus intereses ni con sus valores, al ser estos "más adecuados para una reinterpretación progresista del capitalismo globalizado", escribe. Es decir, a juicio de esta política alemana, el pensamiento liberal contemporáneo ha prendido con fuerza en la izquierda y ha sacado del foco de atención primordial temas antes considerados vitales, al tiempo que ha consolidado la desigualdad social.¿Ha prendido el liberalismo en la izquierda europea? Para el politólogo y autor Jorge Verstrynge, el hecho es evidente. "Ha prendido la idea de libertad de circulación de bienes, mercancías y personas, que no haya trabas a la circulación de nada", explica a Sputnik. En esa idea, añade, "la inmigración tiene cabida; que vengan todos y más". Wagenknecht, por contra, aboga por un control y en función de las necesidades del país. Tal posición le granjea la etiqueta de "contraria a la inmigración" y de compartir posturas xenófobas como la ultraderecha."No se puede decir que Wagenknecht defienda posiciones xenófobas", asegura por su parte el también politólogo y autor Manuel Monereo. En conversación con Sputnik, opina que la política alemana en realidad "se queda corta" tras la iniciativa de "migración circular" anunciada por Pedro Sánchez en Mauritania, Gambia y Senegal.Los sindicatos también abordan la idoneidad de las políticas migratorias anunciadas por Sánchez. Durante un debate radiofónico en RNE, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), sostuvo un choque dialéctico con Pablo Iglesias al entender que "no es razonable" acudir al África subsahariana a contratar en origen a miles de trabajadores en vez de centrarse antes en el cerca del "medio millón de extranjeros sin papeles" y los 2,7 millones de desempleados que hay en España.Tal clima de debate evidencia que las posiciones de Wagenknecht en materia de inmigración "no son una ocurrencia de un día para otro", sino "un proceso lento de maduración de una parte de la izquierda alemana ante un mundo cambiante para refundar su propio discurso", apunta Monereo, convencido de que tal discurso es "muy elaborado" y que Wagenknecht, como buena alemana, no deja nada a la improvisación. A su juicio, sus posiciones reflejan "carencias de la izquierda europea".En Alemania oriental la percepción imperante es la de ser parias en su propio país, recuerda este politólogo. "Y ven la llegada masiva de gente que compite con ellos en lo que va quedando del estado del bienestar alemán, donde la desigualdad social se ha incrementado", añade.¿Es extrapolable el fenómeno a España?Dado que el BSW de Sahra Wagenknecht designa problemas que atañen al conjunto de toda la izquierda europea, cabe preguntarse si es viable el surgimiento en España de una formación de izquierda con un ideario y planteamientos semejantes."Un fenómeno como el suyo no es extrapolable a España", zanja Jorge Verstrynge, convencido de que, en el país ibérico, una opción como la que representa la alemana no obtendría apoyos en el electorado de izquierdas. "Porque la izquierda española es la que es", añade, en referencia al carácter liberal de este espectro en España."El PCE [Partido Comunista de España, integrado en Izquierda Unida y esta a su vez en Sumar] tiene dos almas. Una la representa el secretario general, Enrique Santiago, que traga con todo con tal de estar en el Gobierno. En ese alma, mentar a Wagenknecht es nombrar al diablo", explica a Sputnik Paco, nombre ficticio de un militante de base del PCE-Madrid que prefiere mantener el anonimato."En el otro alma, que la representa el sector que disputa a Santiago la secretaría general, entienden que lo que hace Wagenknecht está muy bien, salvo su postura en la política de inmigración. Pero en este sector también hay gente que la comprende perfectamente", revela a Sputnik esta fuente, que entiende que el perfil de Wagenknecht no es el que describen los medios."Yo he escuchado decir a portavoces de Más Madrid [partido integrante de Sumar] que ‘fuera de la OTAN hace mucho frío’. La izquierda liberal no tiene nada que ver con la izquierda real, que, creo, desea el surgimiento de una figura como la de Wagenknecht, algo que aglutinaría a la gente", explica este miembro del PCE.Monereo tampoco cree que el ejemplo de Wagenknecht pueda replicarse en España. "Pero refleja como nadie que una izquierda ha terminado y que hace falta inventarse otra", añade. Este politólogo no cree que el mayor problema de la izquierda española sea su condición de cautiva de la liberalidad. "Simplemente, está desnortada, no tiene proyecto ni debate propio, solo vive a la sombra de su hermano mayor el PSOE, respecto al cual no tiene ninguna política realmente diferenciada".Una descripción falseadaWagenknecht se opone a la criminalización en Alemania de las expresiones en apoyo a Palestina y se opone frontalmente a que el Gobierno alemán contemporice con el de Netanyahu. Su oposición a la contribución de su país al esfuerzo bélico en Ucrania también es firme. Estas dos cuestiones de política internacional también son usadas para desprestigiar su proyecto interno."Su posición hoy es de clara defensa de la clase trabajadora y de denuncia del poder del gran capital que pudre la democracia, propone medidas concretas que confrontan con los lobbies y, sobre todo, habla claro", escribeen la red X el politólogo de la URJC Pedro García Bilbao, que entiende que las descalificaciones desde "la exizquierda" se deben al "temor" de que pueda prender en España y personificarse un discurso semejante al de Wagenknecht. "Les dejarían desnudos con sus miserias al aire"."El pensamiento español es muy elemental, no hay pensamiento en España. Por tanto, es muy fácil decir que ella es racista o xenófoba", añade Verstrynge. A su juicio, la visión oficial minimiza los problemas, empezando por el de la inmigración irregular. "En Francia es igual, dicen que no pasa nada, pero sí pasa. Por eso la Agrupación Nacional de Marine Le Pen es el primer partido en votos allí. Como partido, no como coalición", explica.La crítica feroz contra Wagenknecht cabe entenderse en un contexto en el que una parte de Sumar, por ejemplo, integra el grupo de Los Verdes en el Europarlamento. "Y los verdes son quienes mejor representan el objeto de las críticas en Los engreídos", señala Monereo que estima que la política de la "coalición semáforo" que gobierna Alemania "va en contra de los intereses alemanes y lleva a Europa al suicidio".En el fondo, en la UE se pone en duda proyectar soluciones y se favorece paliar los problemas. "Se calcula que en 2050, Nigeria tendrá 400 millones de habitantes, los mismos que la UE. ¿El problema de la inmigración se va a solucionar con medidas represivas?", concluye Monereo, que asume la necesidad de un nuevo orden económico internacional con inversiones en África "para que sus inmensos recursos sirvan para cambiar la vida y las relaciones humanas en favor de su desarrollo".

