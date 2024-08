https://noticiaslatam.lat/20240827/scholz-promete-aumentar-las-deportaciones-tras-un-brutal-apunalamiento-masivo-1157088991.html

Scholz promete aumentar las deportaciones tras un brutal apuñalamiento masivo

Scholz promete aumentar las deportaciones tras un brutal apuñalamiento masivo

El atentado preludia las tres elecciones regionales del mes que viene, que los democristianos (CDU/CSU, por sus siglas en alemán, partido de centro-derecha) ganarán, aunque seguidos de cerca por el partido de derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), indican los últimos datos.Olaf Scholz aseguró que se endurecerían las leyes de armas y de expulsión tras el mortal apuñalamiento masivo del 23 de agosto por la noche en la ciudad occidental de Solingen, donde un presunto extremista islámico mató a tres personas e hirió a otras ocho durante un festival callejero que conmemoraba el 650.° aniversario de la urbe. Al parecer, un solicitante de asilo sirio de 26 años se entregó a la policía y admitió ser el autor de la agresión, informó NPR el 25 de agosto citando a las autoridades alemanas.El año pasado, al sirio de 26 años le denegaron el asilo y debería haber sido deportado a Bulgaria, país por el que entró por primera vez a la Unión Europea. El hecho de que Alemania no haya expulsado al joven ha renovado las críticas al Gobierno alemán por su gestión de las políticas de deportación y migración. Scholz depositó una rosa blanca en un monumento improvisado en Solingen y afirmó estar furioso y enfadado por el ataque.El Canciller añadió que ya se había producido un aumento del 30% en las expulsiones este año, pero aseguró que el Gobierno estudiaría cómo puede contribuir a incrementar aún más estas cifras."Tenemos que hacer todo lo posible para que estas cosas no sucedan nunca en nuestro país", declaró Scholz sobre el ataque. Subrayó que eso incluiría endurecer las leyes sobre armas blancas en particular "y esto ocurrirá muy pronto".A principios de este mes, la ministra del Interior, Nancy Faeser, propuso una normativa que permitiría llevar en público cuchillos de hasta 6 centímetros, en lugar de los de 12 centímetros. En mayo se produjo en Mannheim un aterrador ataque con cuchillo, cometido por un inmigrante afgano, que dejó cuatro heridos y un muerto. El atentado tuvo lugar en un mitin político antiislamista y en un video se podía ver a quien parece ser el líder de un grupo de campaña de derecha perseguido por el atacante.Estos apuñalamientos masivos han llevado a Scholz a anunciar que Alemania comenzará a expulsar de nuevo a personas de Afganistán y Siria. Actualmente, Berlín no lleva a cabo deportaciones a esos países porque no tiene relación con el Gobierno talibán y considera que la situación en Siria es demasiado comprometida, informó AP News.

