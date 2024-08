https://noticiaslatam.lat/20240809/la-oposicion-de-alemania-se-bate-por-reanudar-las-relaciones-con-rusia-mientras-berlin-se-opone-1156739160.html

La oposición de Alemania se bate por "reanudar las relaciones con Rusia", mientras Berlín se opone

La oposición de Alemania se bate por "reanudar las relaciones con Rusia", mientras Berlín se opone

Entre la paz y las eleccionesEn septiembre se celebrarán las elecciones en las tierras federales de Turingia y Brandeburgo. El éxito de algún partido político puede aumentar sus oportunidades para fortalecer sus posiciones en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento de Alemania). Es por eso que en las regiones aparecen fuerzas que se cuestionan la política hacia Rusia.Así, el ministro-presidente de Brandeburgo y representante del Partido Socialdemócrata, Dietmar Woidke, ha declarado que hay que poner fin al conflicto ucraniano rápidamente y que Berlín tiene que ser intermediario en las negociaciones entre Moscú y Kiev. Según él, la mayoría de los alemanes quieren alcanzar la paz.De igual modo, afirmó su posición el presidente del Gobierno de Turingia y militante del partido La Izquierda, Bodo Ramelow, al llamar a la Unión Europea a firmar con Rusia el pacto que garantice la paz porque "Rusia es también parte de Europa". No obstante, los competidores de La Unión de Sahra Wagenknecht criticaron a Ramelow, al llamarlo una persona hipócrita.En el oriente de Alemania, según las encuestas, la población no apoya la idea de más ayuda militar para Kiev. Ramelow tiene sus razones para temer a Sahra Wagenknecht ya que, según las encuestas, en Turingia, los partidarios de la popular política alcanzan un 20% y tienen mucho más éxito que La Izquierda.Economía y ahorroLas conversaciones sobre la paz tienen y otro lado: la política antirrusa destruye la economía alemana. Las sanciones agravaron la crisis energética, debido a la cual, según los datos de la Cámara de Comercio e Industrial de Alemania, el 51% de las grandes empresas planean abandonar del país porque los gastos de producción se han vuelto muy altos.El presupuesto para 2025 estima un déficit de 5.000 millones de euros. El proyecto del documento financiero fue aprobado por el Gobierno, pero todavía lo discuten en el Parlamento. Las fracciones de diferentes partidos políticos disputan sobre si los gastos planeados son racionales: unos llaman a reducir los gastos interiores y otros a reducir los exteriores.Wagenknecht llama a economizar entre 30.000 y 50.000 millones de euros con un cambio de la política migratoria y hacia el conflicto ucraniano, apostando por las conversaciones de paz. Así y todo, en el proyecto del presupuesto, la ayuda a Kiev la redujeron a la mitad de la propuesta original, a solo 4.000 millones euros, suficiente como para cubrir el 80% del déficit federal.El Bundestag no puede aprobar el presupuesto sin la autorización del Bundesrat, el Consejo Federal que ejerce funciones de Cámara Alta del Legislativo de Alemania, formado por representantes de todas las tierras federales, cuyos delegados son determinados en las elecciones regionales. Es decir, en las regiones constituyentes se libran batallas sobre las formas de imponer su opinión a Berlín.La oposición de Alemania trata de "reanudar las relaciones con Rusia"El oriente de Alemania tiene unos vínculos políticos y económicos especiales con Rusia, recuerda a Sputnik el politólogo Alexéi Makarkin. Por eso, explica, su población valora las cuestiones de la política exterior del país de un modo diferente al del resto del país y la capital.En un año se celebrarán las elecciones al Bundestag. Según los datos del instituto sociológico INSA, el 53% de los alemanes consideran que es necesario asignarlas más pronto. El nivel de confianza en el Gobierno de coalición actual, de que forman parte los partidos Socialdemócrata, Los Verdes y los Demócratas Libres, cayó de 52% en 2021 a 30% en la actualidad.La economía alemana no pasa sus peores tiempos, sin embargo, fracasaron a alcanzar el aumento del PIB esperado. Su nivel roza el 0% de crecimiento. "Todo esto provoca a los líderes políticos de niveles diferentes promover declaraciones parecidas, sin embargo, es difícil estimar en qué medida ellas influyan a la posición oficial de Berlín. Los alemanes entienden que la colaboración con Rusia es beneficiosa. Pero son el canciller y el Gobierno quienes determinan la política del país", resume Topornin.

