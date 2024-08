https://noticiaslatam.lat/20240830/prensa-britanica-aconseja-a-starmer-no-confiar-en-macron-lo-traicionara-para-salvar-su-pellejo-1157157090.html

Prensa británica aconseja a Starmer no confiar en Macron: "Lo traicionará para salvar su pellejo"

"El primer ministro debe tener cuidado, el presidente francés perjudicará al Reino Unido si cree que le ayudará a salir de su crisis actual", alerta el... 30.08.2024, Sputnik Mundo

La nota, titulada "Macron tracionará a Starmer para salvar su propio pellejo", fue publicada este jueves 29 de agosto luego que finalizara el encuentro en el Palacio del Eliseo entre el presidente francés Emmanuel Macron y su par británico, Keir Starmer."Hemos hablado (...) de cuestiones bilaterales en materia de comercio, defensa y seguridad. Pero también del reajuste más amplio que deseo en nuestras relaciones, no sólo con Francia, sino con la UE en general. Estos han sido los temas que hemos debatido como parte de nuestros planes de reiniciar y de reconstruir [la relación]", dijo Starmer tras el encuentro, confirmando que la intención del viaje era relanzar la relación de Londres con Paris y el bloque europeo, a todas luces distante tras la consumación del Brexit en enero del 2020.Sin embargo, el periódico The Telegraph le aconseja al primer británico que, más allá de las palabras cordiales que pueda llegar a decirle Macron —quien famosamente aborrecía a Boris Johnson, adversario durante años de Starmer— no debe confiarse en el presidente francés ya que este último solo está interesado en su superviviencia política y no en construir una alianza beneficiosa para las dos partes. El argumento para tal afirmación, explica el diario, es que Macron ya ha demostrado en el pasado que es capaz de perjudicar a un socio histórico como el Reino Unido si eso lo ayuda a "salvar su pellejo" en Francia.Vale recordar que el presidente Macron se encuentra actualmente envuelto en una grave crisis política por desconocer los resultados de las últimas elecciones legislativas —en las que su partido perdió casi 100 bancas en la Asamblea Nacional— y negarse a designar a un primer ministro de la triunfadora coalición de izquierda, lo que ha provocado protestas en las calles y hasta llamados de numerosos políticos de impulsar un proceso de destititución en su contra."Sir Keir [Starmer] invirtió tiempo y esfuerzo en tender puentes con Macron antes de su victoria electoral. Un cortejo tan asiduo podría generar dividendos si Macron presiona a la Comisión Europea para que negocie un acuerdo comercial más ventajoso. Sin embargo, eso sería un cambio radical por parte de París, que presionó constantemente para que la Comisión adoptara la postura más dura durante los dolorosos años de conversaciones que sacaron al Reino Unido de la UE", afirme el diario.De acuerdo a The Telegraph, la estrategia de Macron para que Londres reciba el peor trato posible de la UE estaba motivado por su intención de que el electorado francés viera que la decisión de abandonar el bloque, idea defendida entonces por su principal adversaria, Marine Le Pen, iba a resultar en un gran desastre para los ingleses.En ese sentido, el artículo señala que Macron, como ya lo demostró formando un presunto frente "republicano" con la izquierda para frenar al partido de Le Pen en la segunda vuelta de los comicios legislativos para luego traicionarlos al bloquear su entrada en el gobierno, no es un político de fiar, y que volverá a apelar tácticas similares contra sus adversarios en las próximas elecciones."Si Macron cree que puede lograr [frenar a Le Pen] haciendo que Gran Bretaña sufra a manos de la UE en las nuevas negociaciones sobre el Brexit, no dudará en hacerlo", concluye el diario.

