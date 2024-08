Detención de Dúrov: "Veo la mano del Departamento de Estado de EEUU y del Partido Demócrata"

https://noticiaslatam.lat/20240830/detencion-de-durov-veo-la-mano-del-departamento-de-estado-de-eeuu-y-del-partido-democrata-1157180673.html

La detención de Pável Dúrov, empresario de origen ruso y jefe de Telegram, "no es en modo alguno una decisión política". Lo afirmó el presidente de Francia... 30.08.2024, Sputnik Mundo

Un incendio: ¿Provocado por Macron?"Francia está más que nada apegada a la libertad de expresión y de comunicación, a la innovación y al espíritu empresarial. En un Estado de derecho, en las redes sociales como en la vida real, las libertades se ejercen dentro de un marco establecido por la ley para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales", soltó el mandatario galo en su cuenta de X.El analista de medios Paco Arnau advierte que lo que dice Macron no se corresponde con la realidad. "Yo creo que todo esto tiene un origen y una causa eminentemente política. No se trata de que un juez se levante una mañana y diga: 'voy a detener al señor Pavel Dúrov'. Yo creo que estas son instrucciones claras por parte de los Estados", sentencia el experto.Al respecto, al entrevistar al excandidato presidencial estadounidense Robert Kennedy Jr., el periodista Tucker Carlson afirmó: "Ver a la Administración [de Joe] Biden animando a Francia, a Macron, a arrestar al dueño y fundador de Telegram, Pável Dúrov, que ahora mismo está en una prisión francesa, eso parece, quiero decir, eso es el distintivo de la dictadura". Algo con lo que coincidió Kennedy, al indicar que "Europa ahora no tiene libertad de expresión".También se ha pronunciado el empresario Kim Dotcom: "Debido a la magnitud, la cantidad y el estilo de asesinato de la reputación de los cargos, no hay duda en mi mente que el Gobierno de EEUU está coordinando esto, solo el desquiciado Departamento de Justicia de Biden usaría una estrategia legal tan sucia", aseguró el expropietario de Megaupload.

