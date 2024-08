https://noticiaslatam.lat/20240827/las-costosas-guarderias-de-eeuu-podrian-afectar-la-popularidad-de-kamala-harris-1157096856.html

Las costosas guarderías de EEUU podrían afectar la popularidad de Kamala Harris

Los altos costos del cuidado infantil en Estados Unidos, que en algunos estados, como Nevada, absorben hasta el 40% del salario diario de la clase trabajadora... 27.08.2024, Sputnik Mundo

Durante la tercera semana de agosto, la candidata presidencial por el Partido Demócrata, Kamala Harris, lanzó una serie de propuestas económicas como parte de su campaña rumbo a la Casa Blanca. Los planes incluyen aumentar la tasa del impuesto corporativo del 21 al 28%, una prohibición federal de la especulación de precios en el sector alimentario, un esfuerzo para impulsar la oferta de vivienda y más exenciones fiscales para personas que adquirirán por primera vez una vivienda y para familias con niños.En este último rubro, los votantes de ambos partidos esperan que su candidato ofrezca alternativas frente a los altos costos del cuidado infantil, informó Financial Times.Por ejemplo, según el artículo, los costos del cuidado infantil en Nevada —un estado indeciso crucial que podría definir las elecciones de noviembre— absorben una proporción mayor de los ingresos de los hogares que en cualquier otro estado. Sin embargo, los votantes de todo el país, precisa el diario, se enfrentan a las dificultades de costear una guardería para sus hijos. Lo anterior, según la nota, crea otro obstáculo para la candidatura de Kamala Harris, a menos que ofrezca un plan funcional para reducir los costos, lo que sería una victoria para la actual vicepresidenta. Una encuesta reciente realizada por el First Five Years Fund mostró que el 82% de los votantes de Trump y el 96% de los votantes demócratas querían que su candidato se encargara del cuidado infantil, lo que en promedio cuesta 11.582 dólares al año, según la organización sin fines de lucro Child Care Aware of America, señaló el periódico.Ahora bien, el medio precisa que la candidata demócrata se enfrenta a una serie de obstáculos para resolver la problemática. Por un lado, el apoyo federal en la actualidad proviene de Head Start, subvenciones y vales de cuidado infantil para familias de bajos ingresos, además del crédito fiscal por cuidado de niños y dependientes.No obstante, el acceso al financiamiento está lleno de trabas burocráticas que afectan a trabajadores de la economía informal."Uno de los problemas es que hay que proporcionar seis semanas consecutivas de nóminas", dijo al Financial Times Gregory Brender, alto funcionario del Day Care Council de Nueva York, y precisó que, desde los años 90, cuando se promulgó la legislación, el empleo se ha transformado. Otro problema es la onerosa zonificación y reglas que limitan la construcción de instalaciones nuevas, señala el medio, dejando a más de la mitad de los estadounidenses viviendo en un "desierto de guarderías" al que muchos niños no tienen acceso. De esa forma, si Harris gana las elecciones presidenciales, será necesario aprobar una nueva legislación. Algo que, a menos que su partido obtenga el control del Congreso, se antoja bastante difícil. Además, aunque existe voluntad política de los partidos para apoyar el aumento del crédito fiscal, dice la nota, los analistas consideran que esto brinda beneficio sobre todo a las familias de ingresos medios y altos, a costa de las de bajos ingresos.

