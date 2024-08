https://noticiaslatam.lat/20240821/kamala-harris-intenta-crear-su-propia-marca-de-populismo-economico-con-la-plataforma-que-presento-1156942967.html

Kamala Harris intenta "crear su propia marca de populismo económico" con la plataforma que presentó

Kamala Harris intenta "crear su propia marca de populismo económico" con la plataforma que presentó

21.08.2024

Esta semana, la vicepresidenta Kamala Harris lanzó una serie de propuestas económicas como parte de su campaña rumbo a la Casa Blanca. Los planes incluyen aumentar la tasa del impuesto corporativo del 21 al 28%, una prohibición federal de la especulación de precios en el sector alimentario, un esfuerzo para impulsar la oferta de vivienda y más exenciones fiscales para familias con niños y personas que adquirirán por primera vez una vivienda. De acuerdo con el diario, el eje que articula a las propuestas de Harris es que cada una aborda las preocupaciones expresadas por los votantes estadounidenses promedio, desde la inflación hasta el costo de la vivienda y el gasto de criar hijos. Sin embargo, a decir de los expertos consultados por el medio, las medidas culpan a las empresas del país norteamericano de la inflación, por lo que les piden que pague más impuestos para aliviar a los hogares de las clases medias. Los analistas retomados por el Financial Times criticaron las medidas porque, dijeron, conducen a una regulación gubernamental excesiva de la economía e introducen distorsiones dañinas en el mercado en forma de controles de precios. En palabras del investigador principal de estudios económicos de la Brookings Institution, David Wessel, el plan de Kamala Harris "no fue diseñado para atraer a los economistas". "Este plan me pareció una respuesta a los grupos focales. Se puede ver lo que preocupa a los votantes y, después de todo, el primer trabajo que tiene Kamala Harris es ganar las elecciones", dijo el académico. Al mismo tiempo, subrayó el medio, el plan económico de Harris no es novedoso ni propone rehacer la economía estadounidense como lo hicieron sus antecesores, Barack Obama y Joe Biden. Antes bien, la aspirante demócrata únicamente está destacando elementos de la agenda económica de la actual Administración, populares durante la campaña pero que se debilitaron ante el manejo económico de Biden. La actual vicepresidenta fue abanderada como la candidata del Partido Demócrata después que el presidente Joe Biden abandonó la carrera por los comicios el mes pasado tras su desempeño deficiente en un debate ante su eventual rival, el expresidente Donald Trump (2017-2021). Harris consiguió los votos de 4.567 delegados demócratas. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se llevarán a cabo el 5 de noviembre.

