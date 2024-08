https://noticiaslatam.lat/20240825/durov-fue-detenido-porque-telegram-permite-difundir-informacion-critica-con-la-politica-occidental-1157053710.html

Dúrov fue detenido porque Telegram "permite difundir información crítica con la política occidental"

Dúrov fue detenido porque Telegram "permite difundir información crítica con la política occidental"

Sputnik Mundo

La oposición a la plataforma de mensajería encriptada Telegram se basa en el deseo de Occidente de vigilar la actividad en línea y suprimir las críticas a su... 25.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-25T16:25+0000

2024-08-25T16:25+0000

2024-08-25T16:31+0000

internacional

💬 opinión y análisis

telegram

francia

🌍 europa

pável dúrov

📰 detención de pável dúrov

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107032/01/1070320174_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a00295e5e7e5e8313f8b547026abdffa.jpg

De acuerdo con el experto, le van a acusar de terrorismo porque se ha negado a censurar a ciertos grupos, por ejemplo personas que apoyan a Hamás, que pueden comunicarse libremente en Telegram.Según los informes, Dúrov se enfrenta a una serie de cargos relacionados con la falta de moderación de Telegram, que, de acuerdo con las autoridades francesas, le implican en la difusión de contenidos relacionados con el terrorismo, el narcotráfico, el fraude y el blanqueo de dinero. La plataforma se ha dado a conocer como hogar de disidentes políticos en Occidente, que pueden publicar contenidos desaconsejados o no permitidos en otras plataformas en línea, agrega el oficial retirado."Hubo un tiempo en que [Dúrov] se consideró como amigo de [el presidente francés Emmanuel] Macron. Pero eso ha pasado, porque este tipo de arresto no habría ocurrido sin la aprobación de Macron", subraya.Es posible que lo estén convirtiendo en moneda de cambio, pero el empresario tecnológico abandonó a Rusia en 2014, recuerda el experto. El hecho es que salió de Rusia y aceptó la ciudadanía francesa, y ha elegido residir en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no está en lo alto de la lista de prioridades de la inteligencia rusa para recuperarlo. "No es útil para Rusia en ese sentido", resume.Anteriormente, Dúrov indicó en una entrevista con el periodista Tucker Carlson que el FBI trató de presionar a uno de los ingenieros de Telegram para que creara una puerta trasera en la aplicación para uso de las agencias de inteligencia occidentales.En su opinión, las críticas en Telegram a la guerra subsidiaria en Ucrania, respaldada por Estados Unidos, y a la operación militar de Israel en Gaza irritaron especialmente a las autoridades occidentales. La aplicación de redes sociales TikTok también fue atacada por los legisladores estadounidenses a principios de 2024, cuando se aprobó una ley para prohibir la aplicación después de las elecciones presidenciales de este noviembre.El lobby proisraelí se ha visto implicado en la aprobación de la ley y el ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, ha lamentado la popularidad de los contenidos propalestinos en la plataforma, destaca Johnson."Creo que el principal problema en lo que respecta a Occidente es la cobertura que [Telegram] proporciona sobre lo que está sucediendo en Ucrania y la cobertura en relación con el genocidio israelí contra los palestinos en Oriente Medio", indica.El 24 de agosto, los medios franceses informaron que el fundador y propietario de Telegram, Pável Dúrov, de 39 años, fue detenido en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París.Dúrov, que tiene pasaportes de Rusia, San Cristóbal y Nieves, Emiratos Árabes Unidos y Francia, fue puesto bajo custodia después de ser detenido en el aeropuerto.La justicia francesa considera que varias razones, incluida la negativa de Telegram a cooperar con las autoridades del país, involucran a Dúrov en una serie de delitos como terrorismo, tráfico de drogas, fraude y blanqueo de dinero, entre otros.La Embajada rusa en París, a su vez, exigió explicaciones por parte de autoridades francesas. Según el periodista francés Cyrille Amoursky, el fundador de Telegram se enfrenta a hasta 20 años de prisión.

https://noticiaslatam.lat/20240825/la-privacidad-no-es-un-crimen-las-reacciones-por-la-detencion-del-fundador-de-telegram-en-francia-1157050072.html

https://noticiaslatam.lat/20221006/el-fundador-de-telegram-advierte-que-es-peligroso-usar-whatsapp-1131230068.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, telegram, francia, 🌍 europa, pável dúrov, 📰 detención de pável dúrov