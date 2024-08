https://noticiaslatam.lat/20240825/la-privacidad-no-es-un-crimen-las-reacciones-por-la-detencion-del-fundador-de-telegram-en-francia-1157050072.html

"La privacidad no es un crimen": las reacciones por la detención del fundador de Telegram en Francia

"La privacidad no es un crimen": las reacciones por la detención del fundador de Telegram en Francia

Diversas voces se pronunciaron este 24 de agosto en contra de la detención de Pável Dúrov, creador de la aplicación de mensajería Telegram, ocurrida en París... 25.08.2024, Sputnik Mundo

En un breve mensaje en su cuenta de X, Elon Musk reaccionó ante la detención del creador de Telegram, Pável Dúrov, quien fue arrestado este 24 de agosto tras aterrizar en Francia, en donde se le acusa de ser cómplice de delitos graves. Al compartir una respuesta sobre lo ocurrido con Dúrov, quien se ha negado en diversas ocasiones a compartir información de sus usuarios y proporcionar bases de datos de sus usuarios a autoridades, Musk escribió: "chequen este anuncio sobre la Primera Enmienda. Es muy convincente". La enmienda referida por el dueño de X protege la libertad de expresión y prensa. Posteriormente, Musk compartió otro breve mensaje en respuesta también a un tuit sobre lo ocurrido con Dúrov en donde escribió, también en tono de broma: "cuando es 2030 en Europa y te están ejecutando por darle 'me gusta' a un meme".Por su parte, Kim Dotcom, fundador del sitio web Megaupload, advirtió sobre un intento de atentar contra la privacidad de las personas."La represión contra la libertad de expresión se intensifica. El fundador de Telegram, Pável Dúrov, ha sido arrestado en Francia. Los servicios de inteligencia occidentales quieren acceder a los mensajes privados de Telegram", escribió también en X.De acuerdo con los reportes, el empresario de origen ruso fue puesto previamente en una lista de personas buscadas por el Gobierno federal del país europeo. Además, se le expidió una orden de búsqueda por parte de la Dirección Nacional de la Policía Judicial con base en una investigación preliminar.Según lo reportado, la orden se emitió debido a que Dúrov no habría cooperado con las autoridades policiales francesas, lo que lo convirtió en presunto cómplice del tráfico de drogas y otros delitos graves. Además, se le acusa de que la aplicación no cuenta con moderación de contenidos.Por su parte, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, recordó que en 2018 al menos 26 Organizaciones No Gubernamentales de Occidente condenaron la ley rusa que obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a almacenar registros de los mensajes telefónicos y del tráfico de internet de sus clientes durante seis meses, así como claves para descifrar la correspondencia de los usuarios y proporcionarlas al Servicio Federal de Seguridad de Rusia si así lo solicita.

