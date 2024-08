https://noticiaslatam.lat/20240822/el-sur-global-le-pasa-por-encima-a-eeuu-y-sus-aliados-1157002874.html

El Sur Global le pasa por encima a EEUU y sus aliados

El Sur Global le pasa por encima a EEUU y sus aliados

Sputnik Mundo

El ministro de Industria y Comercio de Rusia, Antón Alijánov, declaró que el comercio entre Rusia y los países del BRICS trepó un 6,3% en los últimos cinco... 22.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-22T22:16+0000

2024-08-22T22:16+0000

2024-08-22T22:16+0000

ajedrez de geopolítica

eeuu

política

sur global

brics

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/16/1157003006_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1aeddd6cb13bad58c6c47a27248d0902.jpg

El Sur Global le pasa por encima a EEUU y sus aliados Sputnik Mundo El Sur Global le pasa por encima a EEUU y sus aliados

Los que suben, por los que bajandurante la octava reunión de ministros de Industria de los BRICS, Alijánov explicó: "El año pasado [2023] incrementamos el comercio con los países del BRICS en un 28%, acercándonos a 300.000 millones de dólares. Tras los primeros cinco meses de 2024, contemplamos un crecimiento continuo del 6,3%".En este sentido, detalló que las cifras 2023 no incluían a los nuevos miembros del grupo que ingresaron en 2024, al precisar que hay esperanzas de que la dinámica positiva continúe, y que Rusia tiene "todas las condiciones para esto".En este contexto, en una editorial el 'Global Times' señaló que los países del sur global deben avanzar hacia una verdadera cooperación para el desarrollo y no caer en la trampa de naciones como EEUU que buscan sembrar discordia en el sur con juegos geopolíticos que sólo sirven a los intereses particulares de Washington.A respecto, el activista Kim Dotcom comentó los planes del BRICS para crear un sistema de pago digital: "Este es el fin del dominio del dólar [...] La única salida [para EEUU] será imprimir dinero. Esperen el mayor colapso de la historia", auguró Dotcom en su cuenta la red social X. Añadió que si los países del mundo pasan a utilizar el sistema de pagos de los BRICS, Washington perderá la capacidad de elevar sus niveles de deuda y sus activos se verán destruidos por la hiperinflación.Previamente, los inversores del Bank Of America indicaron que el dólar estadounidense seguirá debilitándose aún más, por lo que realizan operaciones contra esta divisa, en un contexto donde los mercados internacionales temen una recesión en EEUU. En tanto, Bloomberg refiere que, aunque el dólar sigue superando a las divisas más fuertes en el mundo, su repunte ha descendido en el último mes debido a los datos económicos, los cuales muestran un saldo negativo."Nos encontramos ante una realidad incontestable. En los últimos 20 o 30 años el dominio de EEUU ha sido absoluto, y entre aquellas herramientas que han propiciado su dominio está el dólar, que era omnipresente en todas las transacciones internacionales. Y eso, entre la creación del grupo BRICS y las sanciones, se está acabando. Y al acabarse esta situación, el dólar corre peligro. Porque la situación de EEUU era muy cómoda, porque todo el dinero que imprimían se absorbía porque se utilizaba en el comercio internacional. Pero gran parte de ese comercio internacional se ha desdolarizado, [varios países] utilizan sus monedas propias, con lo cual ya se deja de subvencionar a los EEUU. Y habrá menos demanda de dólar, que seguirá bajando su precio. Esto son reglas básicas de la economía", concluye Martínez.

https://noticiaslatam.lat/20240811/embajador-adjunto-ante-la-onu-sur-global-con-interes-en-unirse-al-grupo-de-amigos-de-venezuela-1156762969.html

eeuu

sur global

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, política, sur global, brics, rusia