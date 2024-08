https://noticiaslatam.lat/20240816/por-que-kamala-harris-podria-ser-una-de-las-presidentes-mas-debiles-en-la-historia-de-eeuu-1156858748.html

¿Por qué Kamala Harris podría ser una de las presidentes más débiles en la historia de EEUU?

¿Por qué Kamala Harris podría ser una de las presidentes más débiles en la historia de EEUU?

Sputnik Mundo

La revista 'The American Conservative' sentencia que, en caso de llegar a la Casa Blanca, la actual vice y candidata demócrata para suceder a Joe Biden no... 16.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-16T02:27+0000

2024-08-16T02:27+0000

2024-08-16T02:27+0000

internacional

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

margaret thatcher

eeuu

joe biden

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/08/0c/1092398940_0:204:3071:1931_1920x0_80_0_0_11f8fce8ffee8017788dfc3607d5e6e9.jpg

EEUU se podría encaminar a una nueva "tragedia" política si la actual candidata demócrata Kamala Harria es elegida presidenta, afirma la publicación estadounidense en un artículo publicado este martes 13 de agosto.La nota traza paralelismos entre hechos recientes de la política moderna británica, que la han hecho sumirse en un caos, con la consiguiente pérdida de poder en el tablero mundial de la nación inglesa y las numerosas crisis sociales que enfrenta, y el golpe interno orquestado por la cúpula del Partido Demócrata para remover a Biden de la fórmula presidencial en las elecciones de noviembre."Cuando el presidente Joe Biden abandonó la nominación demócrata hace unas semanas, lo primero que pensé fue en Inglaterra. El regicidio partidista, hasta ahora ajeno a las costas estadounidenses, ha sido una característica de la política inglesa durante siglos. Ahora que la presidenta emérita Pelosi se jacta de hecho de que Biden fue expulsado mediante un golpe partidario, vale la pena reflexionar sobre las experiencias de nuestros primos [ingleses] con el regicidio y cómo este nuevo fenómeno afectará nuestra política", señala la nota.En ese sentido, la publicación repasa los varios episodios de traición partidaria durante los últimos gobiernos conservadores —empezando por la sufrida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher— que no solo precipitaron la derrota del partido, sino que hundieron al país en una crisis. "La caída de Thatcher es bien conocida y, en muchos sentidos, los relatos del salvajismo político en su entorno parecen pintorescos. Pero el proceso mediante el cual Thatcher fue destronada, y las semillas del euroescepticismo plantadas por su dramática caída, no son diferentes de lo que se está desarrollando en el cuerpo político estadounidense", señala la nota.En primer lugar, advierte la nota sobre estos casos, está el problema de elegir quien sucederá al líder derrocado, como pudo verse cuando la entonces primer ministra británica fue empujada por su partido a dimitir.Sin embargo, a diferencia de Heseltine, Nancy Pelosi, quien según la prensa fue la responsable de remover a Biden del ticket demócrata al presionar a donantes y figuras del partido, fue lo suficiente astuta como para llevar adelante la operación pero a la vez no proponerse como su reemplazante, eligiendo mantenerse como el poder en las sombras.En ese sentido, la revista opina que Kamala "llevará la corona", si es que llega a ganar las elecciones generales de noviembre, pero "no tendrá el verdadero poder político del cargo" y que, por lo tanto, no podrá implementar ninguna de las reformas que el país necesita ni tampoco podrá llevar adelante los cambios de curso necesarios para sacar a EEUU de las múltiples crisis que enfrenta.Al haber sido ungida como candidata demócrata sin pasar por un proceso de internas, será una presidenta que deberá atender varias crisis e intentar dar vueltas escenarios de debilidad de EEUU "con el mismo poder y legitimidad que tuvieron Rishi Sunak y Theresa May, es decir, ninguno", sentencia la nota, en referencia a los recientes exprimeros ministros británicos que llegaron a Downing Street tras ser designados por la cúpula del Partido Conservador y no fueron votados por la ciudadanía.Al igual que Buchanan, argumenta la nota, la historia condenará a Harris, si es que llega a la Casa Blanca, a supervisar una confluencia de crisis sobre las que "ejercerá poco control pero por las que, sin embargo, recibirá mucha condena". Esa sería, concluye el artículo, la tragedia de un posible gobierno de Kamala Harris.

https://noticiaslatam.lat/20240815/exhibe-desprecio-a-los-votantes-la-estrategia-de-kamala-harris-de-no-tener-un-programa-electoral-1156840631.html

https://noticiaslatam.lat/20240807/kamala-harris-anuncia-que-ya-es-oficialmente-candidata-democrata-a-la-presidencia-de-eeuu-1156675064.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024), margaret thatcher, eeuu, joe biden