El Gobierno de Ecuador destaca "franca recuperación" de la economía

El Gobierno de Ecuador destaca "franca recuperación" de la economía

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — La economía de Ecuador está en plena mejoría y crecerá uno por ciento este año, indicó el titular de esa cartera, Juan Carlos Vega, en... 19.08.2024

Vega anticipó que el país andino crecerá 1% en 2024, cifra que podría ser algo superior si se concretaran algunas inversiones que se esperan para la segunda parte del año. Ante los cuestionamientos al Gobierno de Daniel Noboa por el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro aclaró que ese tipo de convenio nunca ha requerido su aprobación por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). El ministro de Economía especificó que no se trata solo de financiamiento del FMI, sino de también de otros organismos multilaterales, como del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el que el Gobierno ecuatoriano firmó seis contratos para recibir préstamos por 483 millones de dólares. El funcionario señaló que sesiona en la ciudad de Guayaquil (oeste) una reunión de apoyo a la política económica nacional, con la participación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el vicepresidente del Banco Mundial y representantes del CAF. Según los acuerdos previos, se esperan 250 millones de dólares del CAF para impulsar políticas públicas a fin de crear empleo juvenil, igualdad de género e inclusión social, mientras otros 233 millones de dólares serán destinados a obras viales, así como la dotación y saneamiento de cinco gobiernos autónomos del país que accedieron a este financiamiento. Adicionalmente, Ecuador recibirá del CAF un total de 250 millones de dólares no reembolsables como cooperación técnica para atender las necesidades de los estragos de la temporada invernal. Vega se refirió al cierre del proyecto petrolero ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica, tras la consulta popular de 2023 y aseguró que el gobierno dará paso a esa decisión popular. La consulta popular del 23 de agosto de 2023 resolvió con el apoyo del 59% de los votantes que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra. Además, determinó que el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo se daría en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales, el 31 de agosto del propio año. Según el Observatorio de la Política Fiscal, solo del bloque 43 de enero a mayo del año en curso fueron extraídos 8,2 millones de barriles que generaron ingresos al Estado por valor de 544 millones de dólares.

