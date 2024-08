https://noticiaslatam.lat/20240813/vicepresidenta-de-ecuador-denuncia-a-daniel-noboa-por-presunta-violencia-politica-de-genero-1156790870.html

Vicepresidenta de Ecuador denuncia a Daniel Noboa por presunta violencia política de género

QUITO (Sputnik) — Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el mandatario Daniel... 13.08.2024

Según la televisora Ecuavisa, un asesor de Abad confirmó que la vicepresidenta presentó la denuncia en el TCE en contra del mandatario ecuatoriano. El medio digital Primicias informó, por su parte, que no se ha hecho público el documento presentado por Abad, pero se conoce que también fueron denunciados la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jácome. Según un fragmento de la denuncia, difundida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), Abad habló sobre lo que ha representado para ella aceptar la candidatura a la vicepresidencia junto a Noboa, en las elecciones anticipadas de 2023. Según declaraciones de Muñoz, el 8 de agosto recibió una comunicación por parte de tres jueces para que convoque a una sesión extraordinaria para evaluar su desempeño y proceder a su remoción, "sin ninguna base legal". El funcionario señaló que, según el Código de la Democracia, el presidente del organismo es el único que puede convocar a las sesiones y que es la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) la institución más idónea para hacer un control de la persona que lidera el TCE. El trámite fue interpuesto el 8 de agosto, en el cual en esta jornada se procedió a destituir a su presidente, Fernando Muñoz. Muñoz denunció poco antes de su destitución "que existirían supuestos intereses para tomarse el Tribunal de cara al proceso electoral del próximo 9 de febrero de 2025", reseñó el diario El Telégrafo. Al momento el TCE no se había pronunciado en sus redes ni tampoco la vicepresidenta Abad. La semana pasada, la vicemandataria negó que haya manejado fondos de su campaña electoral, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en los aportes al binomio que ganó la residencia el año pasado y que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Abad señaló, sin embargo, que no podía responder por Noboa y anunció que en los próximos días su acción sería "muy clara". Abad y Noboa se distanciaron desde antes de tomar posesión en noviembre del año pasado, tras ganar la presidencia, pero no están claros los motivos que condujeron a esta situación. Voceros del Gobierno y el propio presidente Noboa han afirmaron que existen "riesgos" para el país en caso de que la funcionaria tome posesión como presidenta mientras se prolongue la campaña electoral, en la cual participará el mandatario para buscar su reelección para el período 2025-2029.

